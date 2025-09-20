EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Представитель Трампа назвал Путина «злом» и сравнил его с Гитлером

2 минуты чтения 00:44

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог дал интервью газете The Telegraph, в котором назвал Путина «злом» и заявил, что противостоять ему можно только силой. Также он утверждает, что Дональд Трамп не ужесточает санкции, потому что «пытается дать дипломатии все шансы».

Келлог согласился с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, который предположил, что Россия может напасть на страну НАТО, если захватит Украину. «На Путина и Россию нужно смотреть как на экспансионистскую державу. Он хочет восстановить Российскую империю — достаточно вспомнить историю. Дай ему дюйм, и он отдаст милю», — заявил представитель Трампа.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Вторжение России в Украину Келлог сравнил с тем, как начиналась Вторая мировая война. «В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что ему нужны только Судеты. Потом Рейнская область, потом Польша, и мы ввязались во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она, безусловно, рифмуется. Именно это и происходит здесь, в Украине. Мы должны остановить его сейчас», — сказал генерал.

Келлог рассказал, что Трамп назначил его спецпредставителем только по Украине, потому что Кремль был против переговоров с ним. «Я воспринял это как комплимент. Они поняли, что я не сдамся», — сказал генерал. Он отметил, что Путин — бывший агент КГБ и «манипулятор», которому можно противостоять «только силой, властью и еще раз силой».

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

«Когда северокорейцы сказали Трампу, что они ядерная держава, он ответил: “Я тоже. У меня тоже есть красная кнопка. Она больше вашей, и моя работает лучше”. Путин — реалист, и если вы повысите ставки, он сдастся», — считает Келлог.

По мнению представителя Трампа, Путин дезинформирован о реальном положении дел на фронте и «думает, что выигрывает эту войну». Чиновник утверждает, что «карты по-прежнему в руках» у США, и Трамп может перейти к более решительным действиям, если Путин не согласится сесть за стол переговоров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 