Представитель Трампа назвал Путина «злом» и сравнил его с Гитлером

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог дал интервью газете The Telegraph, в котором назвал Путина «злом» и заявил, что противостоять ему можно только силой. Также он утверждает, что Дональд Трамп не ужесточает санкции, потому что «пытается дать дипломатии все шансы».

Келлог согласился с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, который предположил, что Россия может напасть на страну НАТО, если захватит Украину. «На Путина и Россию нужно смотреть как на экспансионистскую державу. Он хочет восстановить Российскую империю — достаточно вспомнить историю. Дай ему дюйм, и он отдаст милю», — заявил представитель Трампа.

Вторжение России в Украину Келлог сравнил с тем, как начиналась Вторая мировая война. «В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что ему нужны только Судеты. Потом Рейнская область, потом Польша, и мы ввязались во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она, безусловно, рифмуется. Именно это и происходит здесь, в Украине. Мы должны остановить его сейчас», — сказал генерал.

Келлог рассказал, что Трамп назначил его спецпредставителем только по Украине, потому что Кремль был против переговоров с ним. «Я воспринял это как комплимент. Они поняли, что я не сдамся», — сказал генерал. Он отметил, что Путин — бывший агент КГБ и «манипулятор», которому можно противостоять «только силой, властью и еще раз силой».

«Когда северокорейцы сказали Трампу, что они ядерная держава, он ответил: “Я тоже. У меня тоже есть красная кнопка. Она больше вашей, и моя работает лучше”. Путин — реалист, и если вы повысите ставки, он сдастся», — считает Келлог.

По мнению представителя Трампа, Путин дезинформирован о реальном положении дел на фронте и «думает, что выигрывает эту войну». Чиновник утверждает, что «карты по-прежнему в руках» у США, и Трамп может перейти к более решительным действиям, если Путин не согласится сесть за стол переговоров.