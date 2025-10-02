EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Российского тренера заподозрили в убийстве сына своей возлюбленной

2 минуты чтения 16:37

Следственный комитет Дагестана сообщил о задержании двух местных жителей, подозреваемых в убийстве 18-летнего парня. По данным РЕН ТВ, телеграм-каналов Shot и «112», к убийству причастны 49-летний тренер по вольной борьбе Рамис Абдулкадиров и его 28-летний сын Рамазан.

Согласно версии следствия, 28 сентября возле жилого дома в городе Дербент два родственника избили и отпинали 18-летнего парня из-за «ранее возникших личных неприязненных отношений». После этого, как сообщается, пострадавший потерял равновесие. Тогда подозреваемые связали его, погрузили в багажник машины и вывезли за город. Там, по данным Следственного комитета, один из фигурантов дела выстрелил в 18-летнего парня и закопал его тело.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Одного из подозреваемых задержали. Второй — 49-летний подозреваемый — «добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», рассказали следователи.

Как сообщили в СК, в ближайшее следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих задержанных. 

Заместитель министра спорта республики Будун Будунов сообщил «Матч ТВ», что в убийстве подозревают известного дагестанского тренера по вольной борьбе Рамиса Абдулкадирова. РЕН ТВ, телеграм-каналы Shot и «112» пишут, что Абдулкадиров совершил преступление вместе со своим сыном. Погибшим оказался сын возлюбленной тренера по имени Шамиль, который был против их отношений.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

По данным телеграм-канала «112», молодой человек несколько раз приходил к Абдулкадировым с требованием прекратить отношения. Накануне убийства, как сообщается Шамиль «начал серьезно угрожать семье» — ссора переросла в драку. 

Shot в свою очередь сообщает, что после расправы тренер вместе с сыном попытался улететь в ОАЭ, однако их задержали в аэропорту. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял