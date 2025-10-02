Российского тренера заподозрили в убийстве сына своей возлюбленной

Следственный комитет Дагестана сообщил о задержании двух местных жителей, подозреваемых в убийстве 18-летнего парня. По данным РЕН ТВ, телеграм-каналов Shot и «112», к убийству причастны 49-летний тренер по вольной борьбе Рамис Абдулкадиров и его 28-летний сын Рамазан.

Согласно версии следствия, 28 сентября возле жилого дома в городе Дербент два родственника избили и отпинали 18-летнего парня из-за «ранее возникших личных неприязненных отношений». После этого, как сообщается, пострадавший потерял равновесие. Тогда подозреваемые связали его, погрузили в багажник машины и вывезли за город. Там, по данным Следственного комитета, один из фигурантов дела выстрелил в 18-летнего парня и закопал его тело.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Одного из подозреваемых задержали. Второй — 49-летний подозреваемый — «добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», рассказали следователи.

Как сообщили в СК, в ближайшее следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих задержанных.

Заместитель министра спорта республики Будун Будунов сообщил «Матч ТВ», что в убийстве подозревают известного дагестанского тренера по вольной борьбе Рамиса Абдулкадирова. РЕН ТВ, телеграм-каналы Shot и «112» пишут, что Абдулкадиров совершил преступление вместе со своим сыном. Погибшим оказался сын возлюбленной тренера по имени Шамиль, который был против их отношений.

По данным телеграм-канала «112», молодой человек несколько раз приходил к Абдулкадировым с требованием прекратить отношения. Накануне убийства, как сообщается Шамиль «начал серьезно угрожать семье» — ссора переросла в драку.

Shot в свою очередь сообщает, что после расправы тренер вместе с сыном попытался улететь в ОАЭ, однако их задержали в аэропорту.