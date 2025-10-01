EN
Криминал

СМИ: россияне заработали миллионы евро на мошенничестве с чешскими визами

2 минуты чтения 20:23

Российскую семью Ворониных, живущую в Праге, обвинили во взломе системы по выдаче виз в Чехию и в том, что они заработали на этом миллионы евро. Однако суд оправдал фигурантов дела, после чего полиция начала расследование, чтобы привлечь их к ответственности за неуплату налогов, передает чешский портал Seznam Zpráv со ссылкой на материалы суда и анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет издание, россияне оформляли поддельные визы гражданам Вьетнама. В 2018 году полиция арестовала 13 человек и обнаружила в доме Ворониных доллары и евро на сумму 200 миллионов чешских крон (более восьми миллионов евро). Всего, как утверждается, семья могла заработать как минимум 380 миллионов крон (более 15 миллионов евро), а все члены мошеннической группировки — более 800 миллионов крон (более 32 миллионов евро).

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

В начале расследования главными подозреваемыми были Андрей Воронин и его брат Александр, выпускник Пражского физико-математического факультета. Обвинения также были предъявлены их родителям и вьетнамским посредникам, обеспечивавшим приток заявителей на визы.

По данным Seznam Zpráv, мошенникам удалось обойти так называемый код CAPTCHA с помощью специальной программы, после чего они смогли подавать заявления на визы от имени своих клиентов, которые платили им по 350 тысяч крон за успешные заявки.

Также Воронины установили дома мощную телефонную станцию и использовали сотни SIM-карт, микрокомпьютеров и модемов, которые постоянно звонили в Ханой, столицу Вьетнама, когда чешский МИД ввел систему подачи заявок на визы по телефону.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Полиция заподозрила Ворониных в незаконном доступе к базе данных посольства Чехии, однако судья Зузана Котызова, которая рассматривала дело, посчитала, что это «дерзкий и наглый» ход, но не преступление. «Успех — это не преступление, независимо от его, в данном случае, возмутительной степени», — отметила Котызова в оправдательном решении. 

В то же время она подчеркнула, что Воронины заработали состояние на своих махинациях, но не задекларировали этот заработок, поэтому сейчас в их отношении ведется расследование о неуплате налогов. В 2018 году следователи заморозили все счета, недвижимость и автомобили Ворониных. После оправдательного приговора им ненадолго дали к ним доступ, но вскоре снова заморозили.

