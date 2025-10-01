EN
Экономика

Рубль резко укрепился

2 минуты чтения 12:58 | Обновлено: 13:20

Внебиржевой курс доллара резко снизился во время торгов 1 октября. На момент публикации заметки он стоит 81,14 рубля за один доллар, в ходе торгов курс опускался ниже 81 рубля. Курс евро приблизился к отметке в 95 рублей.

Инвесторы и аналитики считают, что рубль растет на фоне пересмотра ожиданий по динамике изменений ключевой ставки российского Центробанка. Также отмечается роль шатдауна в работе правительства США, наступившего 1 октября.

РБК отмечает, что ниже 82 рублей за один доллар курс национальной валюты США последний раз опускался 8 сентября, официальный курс Центробанка на 1 октября составляет 82,6084 рублей за один доллар. Курс евро ЦБ установил на отметке 96,8644 рублей за один евро.

Внебиржевой курс этих валют, согласно данным платформы «Финам», на момент закрытия торгов 30 сентября составлял 82,8964 рублей за доллар и 97,267 рублей за евро. Самыми низкими отметками за 1 октября стали 80,99 рублей за доллар и 95,274 за евро.

Укрепление рубля, как считают эксперты, будет краткосрочным — сомнения игроков на рынке в функционировании администрации США связаны с текущей неопределенностью, а предложение валюты со стороны экспортеров сталкивается с низким спросом со стороны импортеров, страдающих от сезонного снижения покупательской активности. Одновременно наблюдается низкий спрос на покупку туристических путевок за границу среди россиян, пишет РБК.

При этом эксперты не ожидают и укрепления роста, отмечая, что рубль, вероятно, останется в диапазоне от 81 до 85 рублей за один доллар. Дальнейшему росту мешает ограниченный спрос на валюту среди импортеров, а снижению — высокое значение ставки ЦБ.

