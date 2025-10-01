Мужчина год прятал тело убитой женщины в холодильнике и общался с ее семьей от ее имени

Жителя Южной Кореи арестовали по обвинению в убийстве своей гражданской супруги и сокрытии ее тела. По версии следствия, он убил женщину в октябре 2023 года и потом в течение года переписывался от ее имени с родственниками. Когда они потребовали телефонного разговора, он попросил свою нынешнюю партнершу выдать себя за убитую. Об этом сообщает The Korea Times.

По информации издания, убийство произошло 20 октября прошлого года. Подозреваемый задушил сожительницу в арендованной квартире, после чего купил холодильник для кимчи и поместил туда тело. Через год в полицию обратилась сестра еще одной женщины обвиняемого. Она рассказала, что мужчина признался в убийстве. Во время его задержания в холодильнике обнаружили замороженное и завернутое в пакет тело.

Следствие установило, что мужчина вел двойную жизнь. На протяжении десяти лет он жил с одной женщиной, одновременно поддерживая отношения с другой — своей гражданской супругой, с которой проживал в отдельной квартире. Чтобы скрыть ее смерть, он продолжал оплачивать аренду квартиры, использовал ее телефон для переписки с родственниками и убеждал их, что она слишком занята, чтобы выйти на связь. Когда семья спустя год обратилась в полицию с заявлением о розыске, подозреваемый даже пытался заставить вторую женщину выдавать себя за погибшую по телефону, предлагая ей деньги за сотрудничество.

После того как она усомнилась в его словах и добилась признания, женщина рассказала об этом своей сестре, которая и обратилась в полицию, пишет The Korea Times.

Во время допроса подозреваемый объяснил убийство ссорой из-за неудачных инвестиций. Он признал, что занял у погибшей 50 миллионов вон (около 36,5 тысяч долларов), из которых потерял 40 миллионов. После убийства мужчина продолжал пользоваться кредитной картой убитой партнерши и оформил на ее имя новые кредиты.

Как сообщает издание, перед заседанием суда обвиняемый сказал журналистам только одну фразу: «Мне жаль».

