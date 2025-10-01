EN
Криминал

Мужчина год прятал тело убитой женщины в холодильнике и общался с ее семьей от ее имени

2 минуты чтения 18:23

Жителя Южной Кореи арестовали по обвинению в убийстве своей гражданской супруги и сокрытии ее тела. По версии следствия, он убил женщину в октябре 2023 года и потом в течение года переписывался от ее имени с родственниками. Когда они потребовали телефонного разговора, он попросил свою нынешнюю партнершу выдать себя за убитую. Об этом сообщает The Korea Times.

По информации издания, убийство произошло 20 октября прошлого года. Подозреваемый задушил сожительницу в арендованной квартире, после чего купил холодильник для кимчи и поместил туда тело. Через год в полицию обратилась сестра еще одной женщины обвиняемого. Она рассказала, что мужчина признался в убийстве. Во время его задержания в холодильнике обнаружили замороженное и завернутое в пакет тело.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Следствие установило, что мужчина вел двойную жизнь. На протяжении десяти лет он жил с одной женщиной, одновременно поддерживая отношения с другой — своей гражданской супругой, с которой проживал в отдельной квартире. Чтобы скрыть ее смерть, он продолжал оплачивать аренду квартиры, использовал ее телефон для переписки с родственниками и убеждал их, что она слишком занята, чтобы выйти на связь. Когда семья спустя год обратилась в полицию с заявлением о розыске, подозреваемый даже пытался заставить вторую женщину выдавать себя за погибшую по телефону, предлагая ей деньги за сотрудничество.

После того как она усомнилась в его словах и добилась признания, женщина рассказала об этом своей сестре, которая и обратилась в полицию, пишет The Korea Times.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Во время допроса подозреваемый объяснил убийство ссорой из-за неудачных инвестиций. Он признал, что занял у погибшей 50 миллионов вон (около 36,5 тысяч долларов), из которых потерял 40 миллионов. После убийства мужчина продолжал пользоваться кредитной картой убитой партнерши и оформил на ее имя новые кредиты.

Как сообщает издание, перед заседанием суда обвиняемый сказал журналистам только одну фразу: «Мне жаль».

