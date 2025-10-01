EN
Общество

Бросившая младенца в туалете аэропорта россиянка рассказала о поддержке сокамерниц в Турции

2 минуты чтения 17:07

Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в 2024 году родила девочку в туалете турецкого аэропорта, а затем бросала ее в унитазе, рассказала Ксении Собчак о времени, которое она провела в тюрьме в Турции. 

По ее словам, сокамерницы отнеслись к ней и к ее матери Елене с пониманием, хотя находиться в тюрьме с обвинением в покушении на убийство собственного ребенка было «неприятно». Елена Бурнашкина добавила, что сокамерницы сначала осудили, но затем поддерживали их обеих. «Турчанки нас поняли, поддержали и стали нам друзьями и поддержкой», — отметила она.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Елена провела в турецкой тюрьме пять месяцев, ее 19-летняя дочь — девять. По словам Екатерины, во время заключения иногда ей приходилось спать на полу, так как в комнате, рассчитанной на 9-12 человек, было всего четыре двухъярусных кровати. «Сначала спала на полу. Когда уходил кто-то вообще, все окончательно, я переходила на кровать», — поделилась она. 

Бурнашкина также добавила, что все сокамерницы поверили в то, что она не замечала беременность, а также в то, что она не смогла осознать, что рожает и бросает младенца в унитазе.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

В конце февраля 2024 года суд Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам заключения, признав ее виновной в покушении на убийство близкого родственника. Однако в середине июля ее освободили из-под стражи. Адвокатам россиянки удалось переквалифицировать статью на «оставление в опасности». Сама Бурнашкина заявила Собчак, что турецкий суд полностью оправдал ее. «Доказали все. Все доказали. До единой капли», — утверждает она. 

В конце августа стало известно, что российские следователи возбудили в отношении Бурнашкиной уголовное дело о покушении на убийство новорожденной. В конце сентября Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил Бурнашкину родительстких прав. Ее дочь Николь сейчас находится в России, но женщина пока видела ее только на видео и фото.

