Бросившая младенца в туалете аэропорта Турции россиянка объяснила свой поступок

Екатерина Бурнашкина — 19-летняя россиянка, которая в 2024 году во время отдыха в Анталье родила ребенка в туалете аэропорта и оставила его в унитазе, дала свое первое интервью журналистке Ксении Собчак. Девушка утверждает, что не знала о беременности, не помнит сами роды, а также то, как бросила ребенка.

Восстанавливая хронологию событий, Собчак показала видео с камер наблюдения аэропорта. Судя по кадрам, Бурнашкина первый раз почувствовала себя плохо еще у входа в терминал аэропорта.

«Мы приехали, мы прошли осмотр вот этого багажа. Мама ушла на стойку, чтобы сдать багаж и получить билет. А в этот момент мне стало плохо, я несколько раз бегала в туалет. И на последний раз это все и случилось. А мама стояла просто для сдачи багажа, для получения билета», — рассказала она Собчак.

Она добавила, что первые несколько раз ходила в женский туалет, а родила в туалете для людей с инвалидностью. Сами роды и события, которые случились после, Бурнашкина, по ее же словам, помнит смутно. Тем не менее она рассказала, что не кричала во время родов и не чувствовала сильной боли. По словам Бурнашкиной, она находилась в шоковом состоянии, а кровь от разрывов во время родов списала на менструацию. «Я все свалила на месячные. Разрывы были, меня зашивали. В больнице уже в таком помутненном состоянии меня зашивали», — пояснила она.

Затем Собчак спросила, поняла ли Бурнашкина, что именно произошло в туалете. «Ну, то есть ты не видела?» — спросила журналистка, вероятно, имея в виду ребенка, оставленного в унитазе. Бурнашкина дважды сказала, что не видела.

Она также подчеркнула, что если бы она знала, что беременна, «то повернулась бы на нее и забрала» бы дочь.