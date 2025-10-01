EN
Экономика

Крупнейший автоконцерн России начал массовые увольнения

2 минуты чтения 14:39

Работники АвтоВАЗа начали массово увольняться после перевода на четырехдневную рабочую неделю и сокращение зарплат. Об этом телеграм-каналу Mash рассказал один из сотрудников предприятия на условиях анонимности. В самой компании, как пишет РИА «Новости», это отрицают и называют происходящее  «обычной текучкой».

По информации Mash, летом рабочих АвтоВАЗа обязали подписать дополнительные соглашения о переходе на четырехдневку. При этом вместе с премиями и оплатой сверхурочных сократилась зарплата. В документе, опубликованном в телеграм-канале, прописан пункт о том, что «оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени». Таким образом, если раньше, по словам сотрудников, многие получали по 100–120 тысяч рублей, то теперь максимум составляет 45–50 тысяч. «Чудес не бывает, стало понятно, что ничего хорошего ждать не стоит», — рассказал Mash бывший сотрудник, приславший фото соглашения.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

При этом, по его словам, процесс увольнение сопровождается трудностями — заявления подписывает лично директор, и делает это только по пятницам. На встречах присутствует целая комиссия заместителей, которые пытаются уговорить людей остаться, обещая повышение оклада и улучшение условий. «В первый же день после отпуска я насчитал около десяти человек с заявлениями — и это только в нашем подразделении», — сказал источник Mash.

В то же время председатель профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о массовых увольнениях. «Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается», — заявил представитель компании.

С 29 сентября предприятие официально перешло на сокращенную рабочую неделю сроком до шести месяцев, с возможностью отмены при улучшении ситуации на авторынке. Как пояснил Зайцев в интервью Интерфаксу, мера направлена на сохранение рабочих мест и предотвращение массовых сокращений.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Снижение доходов АвтоВАЗа напрямую связано с падением спроса. По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% — до 211,3 тысяч машин. Руководство компании скорректировало производственные планы. Если ранее в 2025 году планировали выпустить 500 тысяч автомобилей, то теперь речь идет о 300 тысячах.

