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Экономика

«АвтоВАЗ» захотел перейти на четырехдневную рабочую неделю

2 минуты чтения 17:01

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность перехода с 29 сентября на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. Об этом со ссылкой на компанию пишет «Интерфакс».

Как отмечается, это решение связано с ослаблением российского авторынка, который находится под давлением макроэкономических факторов, а также с высокой ключевой ставкой и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

«Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)», — пояснили в «АвтоВАЗе».

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Сейчас производственные линии «АвтоВАЗа» работают в стандартном пятидневном режиме. В компании подчеркнули, что окончательное решение будет принято в начале осени на основе анализа рыночной динамики и макроэкономических условий.

При этом, несмотря на возможное сокращение рабочей недели, автопроизводитель заверяет, что выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками в рамках действующего коллективного договора.

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Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что компания скорректирует производственный план на этот год из-за снижения авторынка. «Интерфакс» пишет, что компания ожидает сокращения продаж автомобилей Lada в 2025 году на 20–25% по сравнению с планом, который подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин. 

По данным Минпромторга, в первом полугодии этого года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократился более чем на 25%, составив 575,5 тысячи проданных единиц. Продажи легковых автомобилей упали на 26%, до 526,7 тысячи машин, а коммерческих автомобилей — на 19% до 48,8 тысячи единиц.

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