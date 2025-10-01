В самолетах «Аэрофлота» появится интернет

«Аэрофлот» запланировал появление интернета в своих самолетах во время рейсов, рассказал глава компании Сергей Александровский. Об этом пишет ТАСС.

Он не сообщил, на каких направлениях начнет работать эта новинка, рассказав лишь о сложностях, с которыми сталкивается авиационная индустрия при согласовании и сертификации новых решений. Ранее Минтранс России утверждал, что интернет на самолетах российских авиакомпаний не появится до 2027 года, отмечают журналисты.

Александров утвердительно ответил на вопрос о разработке такого проекта, но признал, что с подключением интернета для самолетов может быть «посложнее», чем «на земле». ТАСС отмечает, что в мае 2024 года «Аэрофлот» и РЖД подписали договор с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников.

Генеральный директор «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов рассказал, что сервис, который позволит пользоваться интернетом в российских самолетах, появится не раньше 2027-2028 года, когда спутники будут выведены на орбиту. Александровский сказал, что «Аэрофлот» рассчитывает на этот диапазон, но не привел собственный прогноз.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что первые космические аппараты, способные обеспечить связь на подвижных объектах, будут запущены на орбиту в 2026 году. По его словам, спутники разместятся на высокоэллиптической орбите — это поможет сделать интернет-связь в самолетах высокоскоростной.

Ранее журналисты «Коммерсантъ» рассказали, что «Аэрофлот» собирается впервые в истории России «каннибализировать» грузовые самолеты другой компании ради пополнения запасов деталей для своих пассажирских лайнеров. Входящие в группу «Аэрофлот» компании «Победа» и «Россия» получат в лизинг восемь самолетов компании «Волга-Днепр», которые затем, по данным «Коммерсанта», будут использоваться в качестве донора запчастей.