EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В самолетах «Аэрофлота» появится интернет

2 минуты чтения 16:25

«Аэрофлот» запланировал появление интернета в своих самолетах во время рейсов, рассказал глава компании Сергей Александровский. Об этом пишет ТАСС.

Он не сообщил, на каких направлениях начнет работать эта новинка, рассказав лишь о сложностях, с которыми сталкивается авиационная индустрия при согласовании и сертификации новых решений. Ранее Минтранс России утверждал, что интернет на самолетах российских авиакомпаний не появится до 2027 года, отмечают журналисты.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Александров утвердительно ответил на вопрос о разработке такого проекта, но признал, что с подключением интернета для самолетов может быть «посложнее», чем «на земле». ТАСС отмечает, что в мае 2024 года «Аэрофлот» и РЖД подписали договор с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников.

Генеральный директор «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов рассказал, что сервис, который позволит пользоваться интернетом в российских самолетах, появится не раньше 2027-2028 года, когда спутники будут выведены на орбиту. Александровский сказал, что «Аэрофлот» рассчитывает на этот диапазон, но не привел собственный прогноз.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что первые космические аппараты, способные обеспечить связь на подвижных объектах, будут запущены на орбиту в 2026 году. По его словам, спутники разместятся на высокоэллиптической орбите — это поможет сделать интернет-связь в самолетах высокоскоростной.

Ранее журналисты «Коммерсантъ» рассказали, что «Аэрофлот» собирается впервые в истории России «каннибализировать» грузовые самолеты другой компании ради пополнения запасов деталей для своих пассажирских лайнеров. Входящие в группу «Аэрофлот» компании «Победа» и «Россия» получат в лизинг восемь самолетов компании «Волга-Днепр», которые затем, по данным «Коммерсанта», будут использоваться в качестве донора запчастей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял