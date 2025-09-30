EN
ЕС готов ввести жесткие санкции в отношении российского газа

2 минуты чтения 16:24

Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз станет главным элементом нового 19-го пакета санкций ЕС в отношении России. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли. И особенно — и это главный элемент — запрет на импорт СПГ из России в Евросоюз», — сказала глава ЕК журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности.

Содержание нового пакета санкций против России ЕК утвердила 19 сентября. Как сообщалось, в него впервые войдут ограничения в отношении криптовалютных платформ и платежной системы «Мир». 

В то же время, как сообщает издание EUobserver, власти ЕС продолжают обсуждать возможное внесение в этот санкционный пакет ограничений на передвижение сотрудников российских дипломатических представительство по территории ЕС. По данным издания, российских дипломатов обяжут уведомлять власти стран Евросоюза, которые они планируют посетить или проехать транзитом, как минимум за 24 часа до пересечения границы.

При этом предполагается, что новые правила коснуться не только непосредственно дипломатов, но также и сотрудников административно-технического персонала диппредставительств и членов их семей.

Ранее Greenpeace сообщил, что траты входящих в Евросоюз Франции, Испании, Бельгии и Нидерландов на российский газ превысили их помощь Украине. С 2022 года по середину 2025-го они закупили российский СПГ на сумму около 34,3 миллиарда евро. В то же время их совокупная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине за тот же период составила лишь 21,2 миллиарда евро.

