Траты четырех стран ЕС на российский газ превысили их помощь Украине

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Евросоюза заявляли о необходимости снизить энергетическую зависимость от Москвы. Однако в докладе Greenpeace утверждается, что крупнейшие импортеры российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе фактически направили в бюджет России больше средств, чем выделили на поддержку Украины.

Согласно исследованию, Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды с 2022 года по середину 2025-го закупили российский СПГ на сумму около 34,3 миллиарда евро. Для сравнения, их совокупная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине за тот же период, как утверждается, составила лишь 21,2 миллиарда евро. Таким образом, расходы на топливо из России оказались почти в полтора раза выше объема выделенной поддержки стране, подвергшейся нападению Москвы.

Главным каналом поставок российского газа остается терминал в бельгийском порту Зебрюгге, который обеспечивает около четверти всех поставок российского СПГ в Европу. Даже после введенного запрета на транзит через терминал импорт напрямую в страны ЕС остается стабильным. В первой половине 2025 года объем закупок через Зебрюгге достиг 3,3 миллиарда кубометров, что уже близко к рекордным показателям 2023 года.

Greenpeace отмечает, что крупнейшим поставщиком газа в Европу остается проект «Ямал СПГ», управляемый компанией «Новатэк». Только за период с 2022 по 2024 годы этот проект принес около 40 миллиардов долларов доходов, из которых почти 9,5 миллиарда долларов поступило в российский бюджет в виде налога на прибыль. В докладе говорится, что на такую сумму можно закупить миллионы артиллерийских снарядов, сотни тысяч дронов или тысячи танков.

Экологи подчеркивают, что долгосрочные контракты европейских компаний с российскими поставщиками закрепляют финансовые потоки в пользу Москвы, а энергетическая зависимость Европы лишь меняет форму — от российского трубопроводного газа к сжиженному. В результате попытки ослабить влияние Кремля на энергорынке оказываются неэффективными, говорится в докладе Greenpeace.

Организация призывает ЕС отказаться от закупок российского СПГ, прекратить заключение новых контрактов и сосредоточить усилия на сокращении потребления газа за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Только так, считают авторы доклада, Европа сможет прекратить финансировать войну и обеспечить собственную энергетическую независимость.