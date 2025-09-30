EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Траты четырех стран ЕС на российский газ превысили их помощь Украине

2 минуты чтения 13:04

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Евросоюза заявляли о необходимости снизить энергетическую зависимость от Москвы. Однако в докладе Greenpeace утверждается, что крупнейшие импортеры российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе фактически направили в бюджет России больше средств, чем выделили на поддержку Украины.

Согласно исследованию, Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды с 2022 года по середину 2025-го закупили российский СПГ на сумму около 34,3 миллиарда евро. Для сравнения, их совокупная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине за тот же период, как утверждается, составила лишь 21,2 миллиарда евро. Таким образом, расходы на топливо из России оказались почти в полтора раза выше объема выделенной поддержки стране, подвергшейся нападению Москвы.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Главным каналом поставок российского газа остается терминал в бельгийском порту Зебрюгге, который обеспечивает около четверти всех поставок российского СПГ в Европу. Даже после введенного запрета на транзит через терминал импорт напрямую в страны ЕС остается стабильным. В первой половине 2025 года объем закупок через Зебрюгге достиг 3,3 миллиарда кубометров, что уже близко к рекордным показателям 2023 года.

Greenpeace отмечает, что крупнейшим поставщиком газа в Европу остается проект «Ямал СПГ», управляемый компанией «Новатэк». Только за период с 2022 по 2024 годы этот проект принес около 40 миллиардов долларов доходов, из которых почти 9,5 миллиарда долларов поступило в российский бюджет в виде налога на прибыль. В докладе говорится, что на такую сумму можно закупить миллионы артиллерийских снарядов, сотни тысяч дронов или тысячи танков.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Экологи подчеркивают, что долгосрочные контракты европейских компаний с российскими поставщиками закрепляют финансовые потоки в пользу Москвы, а энергетическая зависимость Европы лишь меняет форму — от российского трубопроводного газа к сжиженному. В результате попытки ослабить влияние Кремля на энергорынке оказываются неэффективными, говорится в докладе Greenpeace.

Организация призывает ЕС отказаться от закупок российского СПГ, прекратить заключение новых контрактов и сосредоточить усилия на сокращении потребления газа за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Только так, считают авторы доклада, Европа сможет прекратить финансировать войну и обеспечить собственную энергетическую независимость.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram