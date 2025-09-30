EN
Общество

В четырех российских регионах откажутся от бумажных повесток о призыве

2 минуты чтения 08:24 | Обновлено: 08:26

В четырех российских регионах — Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях — военнообязанным будут отправлять повестки только в электронном виде, размещая их в соответствующем реестре. Об этом в интервью газете  Вооруженных сил России «Красная звезда» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, в остальных российских регионах вместе с электронными будут рассылать и бумажные повестки. При этом Бурдинский напомнил, что информация об отправленной гражданину повестке будет размещаться в соответствующем реестре, а спустя семь дней после этого, документ будет считаться врученным. К тем, кто, получив повестку, не явился по ней в течение 20 дней без уважительной причины будут применены ограничительные меры.

«Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат», — отметил Бурдинский, не уточнив, о каких именно мерах идет речь. В то же время он напомнил, что теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, воевавшие в Украине в составе добровольческих подразделений не менее шести месяцев, а также те, кто служил в составе воинских формирований аннексированных Донецкой и Луганской областей, начиная с 11 мая 2014 года.

Указ об очередном осеннем воинском призыве Владимир Путин подписал накануне. Согласно документу, призвать планируется 135 тысяч человек — это станет самым высоким показателем для осеннего призыва с 2016 года, когда в ряды вооруженных сил были призваны 152 тысячи человек.

