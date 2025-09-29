Россиянам предрекли жизнь до 120 лет

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова считает, что некоторые россияне могут дожить до 100-120 лет. Об этом чиновница заявила во время выступления на пресс-конференции перед запуском проекта «За медицину здорового долголетия», пишет портал News со ссылкой на своего корреспондента.
«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны», — заявила Голикова. Она отметила, что государство считает своей задачей увеличение продолжительности жизни в стране.
При этом Голикова сказала, что каждый организм каждого человека индивидуален — замедление процессов старения часто определяется именно его особенностями. Она считает, что потенциал прожить 100-120 лет есть и у уже живущих россиян. Чиновница уточнила, что пока это возможно лишь в некоторых регионах России, но не сообщила, какие именно субъекты способны обеспечить своим жителям такие условия жизни.
Также Голикова заявила, что российские власти продолжат создать условия для развития «здоровой жизни» в России. Сотрудникам проекта «За медицину здорового долголетия» она посоветовала строить работу вокруг среды обитания человека.
Ранее ученые предсказали резкий рост смертности от онкологии в мире — количество таких смертей к 2050 году в мире может вырасти почти на 75% по сравнению с показателями 2023 года, число регистрируемых новых случаев — на 61%.
При этом риск умереть от онкологии практически не изменится и может снизиться. Исследователи связали такие результаты прогноза с планируемым увеличением срока человеческой жизни — глобальный тренд на это приведет к тому, что люди начнут «доживать до своего рака».
При этом смертность особенно сильно вырастет в бедных и средних по уровню дохода странах — на 91%. В богатых странах разница будет меньше, всего на 43%.