В Госдуме захотели полностью запретить мат в интернете

В Госдуме предложили распространить запрет на мат в общественных местах на все платформы и социальные сети. Соответствующую инициативу внес член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, рассказал он сам «Газете.ру».

«Данный законопроект будет распространяться полностью на всю сеть интернет — любые соцсети, платформы. Я считаю, что [запрет на] нецензурную брань, который применяется в общественных местах и пространствах, должен распространяться в том числе и на сеть интернет. Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство, наказывается штрафом», — заявил депутат.

Согласно действующему законодательству, нецензурная брань в общественном месте считается мелким хулиганством и наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей или сроком до 15 суток в спецприемнике. По словам автора законопроекта, сейчас «мата огромное количество» и в интернете. «Поэтому я предлагаю не перегружать правоохранительную систему поиском авторов этого контента, а просто в автоматическом режиме дать согласие Роскомнадзору на блокировку», — добавил Свинцов.

Депутат сослался на разъяснение Роскомнадзора, согласно которому к нецензурной лексике относятся «четыре общеизвестных слова» на буквы «х», «п», «е» и «б». По его словам, в настоящее время использование мата в Рунете не блокируется, поэтому законопроектом предлагается введение ограничений на доступ к подобному контенту.

Еще в апреле в Госдуме предложили увеличить размер штрафа за употребление мата в общественном месте с одной тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете» разработали депутат Госдумы Александр Аксененко и члены Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, созданная под эгидой РПЦ).

Авторы поправок также предложили увеличить штрафы и для юридических лиц, которые занимаются организацией выступлений артистов, выражающихся матом. «Это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», — заявил тогда Аксененко.

Сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов в свою очередь добавил, что фиксировать нарушения предлагается с помощью камер видеонаблюдения.



