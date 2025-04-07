Штраф за мат в России хотят увеличить в 10 раз

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил увеличить штраф за употребление мата в общественных местах и в интернете с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Следить за нарушениями будут с помощью камер видеонаблюдения. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что Аксененко совместно с членами Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, созданная под эгидой РПЦ) разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете». В настоящее время по статье 20.1 КоАП нецензурная брань в общественном месте считается мелким хулиганством, за что предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или срок до 15 суток в спецприемнике.
«Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», — заявил Аксененко.
По его словам, предложенные изменения будут обсуждаться на рабочих группах и в комитетах Госдумы.
Кроме того, депутат предложил увеличить штрафы для юридических лиц, которые организуют концерты исполнителей, выражающихся матом. «Отдельная тема для обсуждения — это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», — считает Аксененко.
Сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов отметил, что фиксировать нарушения будут с помощью камер видеонаблюдения.
27 марта стало известно, что суд оштрафовал жительницу Перми за мат на концерте. «Находясь на концерте в спортивном комплексе имени Сухарева, в состоянии алкогольного опьянения, 38-летняя пермячка выражалась грубой нецензурной бранью. На замечания сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия, не реагировала, продолжала нарушать общественный порядок», — сообщили в Индустриальном районном суде.
Суд определил ее действия как нарушения по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на две тысячи рублей.