В Европе сравнили текущую ситуацию с преддверием Первой мировой войны

2 минуты чтения 10:12

Текущая ситуация в Европе похожа на ту, что сложилась на континенте в преддверии начала Первой мировой войны. Об этом американскому изданию Politico заявили западные чиновники.

По их словам, существует угроза наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, которая станет поводом для резкой и внезапной эскалации и втягивания в войну всей Европы, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году.

28 июля 1914 года, через месяц после того, как сербский националист Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда в сербской столице Сараево Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Последнюю поддержала Россия, объявив всеобщую мобилизацию. Это стало поводом для объявления войны России Германией. Позже на стороне России в конфликт вступили Великобритания и Франция, а к Германии и Австро-Венгрии присоединилась Италия.

Между тем, Великобритания, возможно, уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, в интервью шотландскому лорду-спикеру Джону Макфолу заявила бывшая руководительница британской контрразведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер.

«Я думаю, что экс-советник президента США Фиона Хилл может быть права в том, что мы уже в войне с Россией. Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются», — пояснила она.

В сентябре власти входящих в НАТО Польши, Румынии и Эстонии заявили о нарушениях своего воздушного пространства российскими самолетами и беспилотниками. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией. 

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что военным НАТО следует сбивать нарушителей своих воздушных границ. С ним согласился генсек НАТО Марк Рютте, однако позже он уточнил, что считает необходимым уничтожение только тех нарушителей воздушного пространства, которые представляют непосредственную угрозу для людей.

