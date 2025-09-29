Подсчитаны траты на содержание Путина и его администрации

Стали известны расходы на содержание Владимира Путина и его администрации в 2026 году. Как обратила внимание «Верстка», в следующем году траты вырастут почти до 33 миллиардов рублей, а до 2028 года они превысят 100 миллиардов.

Так, судя по проекту федерального бюджета, в 2026 году российские налогоплательщики заплатят за содержание Путина и его администрации 32 млрд 917 миллионов рублей. Для сравнения, в 2025 году на эти цели был запланирован 31 миллиард 197 миллионов рублей. То есть в следующем году россияне заплатят на миллиард и 720 миллионов рублей больше.

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

Как отмечает «Верстка», в годовом выражении расходы на Путина и его администрацию вырастут на 5,5%, что выше прогнозируемой Центробанком инфляции, которая ожидается на уровне 4%.

В прошлом году расходы на содержание администрации Путина и его самого выросли на рекордные 25,5%, напоминает издание. Тогда журналистка и автор телеграм-канала Faridaily Фарида Рустамова писала, что рост расходов был связан с увеличением зарплаты сотрудников Кремля, а также самого Путина.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

«Например, фонд оплаты труда администрации президента (в ней работает 1,5-2 тысячи человек) в следующем году вырастет с 18 до 21 млрд рублей. Кроме того, заметно больше бюджетных денег будет тратиться на закупку товаров и услуг для обслуживания Путина и Кремля в целом», — писала она тогда.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, дефицит российского бюджета в следующем году составит 4,6 триллиона рублей. При этом такую «дыру» в бюджете он назвал «приемлемой».