Подсчитана «дыра» в российском бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета в 2026 году составит 4,6 триллиона рублей. Об этом он сказал на заседании правительства, которое посвящено обсуждению бюджета на 2026-2028 годы.

«Уровень дефицита остается приемлемым», — подчеркнул он.

Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей, а доходы — 40,283 триллиона рублей, сказал Мишустин. Он также добавил, что основные приоритеты трехлетнего бюджета — это социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности.

«Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития, на решение ключевых задач страны. Приоритетом станут три направления. В первую очередь, это социальная поддержка граждан, прежде всего семей с детьми, о чем неоднократно говорил президент. Второе — это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции. Третье — это развитие инфраструктуры», — пояснил российский премьер.

На исполнение социальных обязательств в следующие три года власти направят около 60 триллионов рублей. Эти деньги, в частности, пойдут на индексацию пенсий.

Также Мишустин сообщил, что власти планируют снижение годовой инфляции в следующем году до 4%. На чем основан такой прогноз, он не уточнил. В то же время премьер утверждает, что доля ненефтегазовых поступлений в следующем году 2026 году вырастет почти до 78%.

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников войны, пишет РИА «Новости». Агентство отмечает, что запланированные ресурсы позволят оснастить Вооруженные силы России техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс, но не приводит цифры.

По итогам заседания правительство одобрило предложенный бюджет. Премьер поручил доработать оставшиеся вопросы и направить проект в Госдуму до 1 октября.