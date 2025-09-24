EN
Экономика

Подсчитана «дыра» в российском бюджете

2 минуты чтения 16:06 | Обновлено: 16:37

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета в 2026 году составит 4,6 триллиона рублей. Об этом он сказал на заседании правительства, которое посвящено обсуждению бюджета на 2026-2028 годы. 

«Уровень дефицита остается приемлемым», — подчеркнул он.

Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей, а доходы — 40,283 триллиона рублей, сказал Мишустин. Он также добавил, что основные приоритеты трехлетнего бюджета — это социальная поддержка граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности. 

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

«Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития, на решение ключевых задач страны. Приоритетом станут три направления. В первую очередь, это социальная поддержка граждан, прежде всего семей с детьми, о чем неоднократно говорил президент. Второе — это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции. Третье — это развитие инфраструктуры», — пояснил российский премьер.

На исполнение социальных обязательств в следующие три года власти направят около 60 триллионов рублей. Эти деньги, в частности, пойдут на индексацию пенсий. 

Также Мишустин сообщил, что власти планируют снижение годовой инфляции в следующем году до 4%. На чем основан такой прогноз, он не уточнил. В то же время премьер утверждает, что доля ненефтегазовых поступлений в следующем году 2026 году вырастет почти до 78%. 

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников войны, пишет РИА «Новости». Агентство отмечает, что запланированные ресурсы позволят оснастить Вооруженные силы России техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс, но не приводит цифры. 

По итогам заседания правительство одобрило предложенный бюджет. Премьер поручил доработать оставшиеся вопросы и направить проект в Госдуму до 1 октября.

