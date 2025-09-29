Отчисленный из техникума студент напал на преподавателей с ножом

В Архангельске бывший студент местного техникума напал на преподавателей и бывших однокашников с ножом. В результате ранения получили по меньшей мере две сотрудницы учебного заведения. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале регионального управления Следственного Комитета.

«29 сентября 2025 года утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — говорится в нем.

В ведомстве добавили, что подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 18-летний местный житель, чье имя не называется, который, по предварительным данным, ранее был отчислен из этого техникума.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что в результате нападения пострадали три человека — это преподаватель русского языка, соцпедагог и один из студентов. Издание сообщает, что нападавшего зовут Артемий Корюков.

Телеграм-канал также отмечает, что юноша, вероятно, является поклонником американца Луиджи Манджоне, который в декабре 2024 года застрелил генерального директора крупнейшей в США медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Как сообщалось, Маджоне выгравировал на пулях, которыми стрелял в Томпсона, слова deny (отрицать), defend (защищать) и depose (низвергать). По данным Baza, Корюков за два часа до нападения на техникум выложил у себя в соцсетях фото Манджоне с подписью «deny», «defend» и «depose».