Политика

Кремль ответил на угрозы сбивать российские самолеты

2 минуты чтения 08:10

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае, если кто-то будет сбивать российские объекты в воздушном пространстве России, она отреагирует на это как суверенная страна.

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

25 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что страны-члены Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, ракеты и беспилотники, которые нарушают их воздушное пространство.

На следующий день Рютте скорректировал свою позицию, уточнив, что, по его мнению, сбивать нужно лишь те российские воздушные объекты, которые представляют непосредственную угрозу, а если угрозы жизни гражданских и военных нет, то нарушителей воздушного пространства НАТО достаточно сопроводить, пока они его не покинут.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Ранее сразу три страны-члена НАТО заявили о нарушении российскими объектами их воздушного пространства. Так, 10 сентября власти Польши сообщили, что воздушные границы страны пересекли несколько десятков российских беспилотников. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». Позже о нарушении своего воздушного пространства российскими дронами сообщили также власти Румынии, а затем о вторжении в свое небо трех российских истребителей заявили в Эстонии.

В Москве нарушения российскими самолетами и беспилотниками воздушного пространства стран НАТО отрицали, а сообщения о них называли бездоказательными.

