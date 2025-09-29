Кремль ответил на угрозы сбивать российские самолеты

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае, если кто-то будет сбивать российские объекты в воздушном пространстве России, она отреагирует на это как суверенная страна.
«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
25 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что страны-члены Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, ракеты и беспилотники, которые нарушают их воздушное пространство.
На следующий день Рютте скорректировал свою позицию, уточнив, что, по его мнению, сбивать нужно лишь те российские воздушные объекты, которые представляют непосредственную угрозу, а если угрозы жизни гражданских и военных нет, то нарушителей воздушного пространства НАТО достаточно сопроводить, пока они его не покинут.
Ранее сразу три страны-члена НАТО заявили о нарушении российскими объектами их воздушного пространства. Так, 10 сентября власти Польши сообщили, что воздушные границы страны пересекли несколько десятков российских беспилотников. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». Позже о нарушении своего воздушного пространства российскими дронами сообщили также власти Румынии, а затем о вторжении в свое небо трех российских истребителей заявили в Эстонии.
В Москве нарушения российскими самолетами и беспилотниками воздушного пространства стран НАТО отрицали, а сообщения о них называли бездоказательными.