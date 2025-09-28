Олень затоптал насмерть сотрудника российского зоопарка

Днем 28 сентября в зоопитомнике «Амодово» под Читой изюбрь — разновидность оленя — вышел из своего вольера, напал на сотрудника зоопарка и затоптал его насмерть. Об этом сообщает портал «Чита онлайн» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По их данным, погибший сотрудник попытался загнать изюбря в вольер. По словам свидетелей произошедшего, олень повалил мужчину на землю, в то время как рядом находились люди с детьми. «Началась паника, крики, люди стали убегать, мы тоже спешно покинули парк с детьми», — рассказала местная жительница.

Директор Читинского зоопарка Вадим Костенников заявил, что олень сломал две стены в своем вольере и вышел в вольер к гусям. После этого посетителей зоопарка пришлось эвакуировать, а вырвавшееся животное застрелить.

«Представьте: олень спокойно берет и выходит в соседний вольер к гусям, вообще как к себе домой. Работники без всяких дротиков и снотворных решили вернуть его обратно вручную. Но вот беда: “дикое животное” совсем не захотело подчиняться и устроило сопротивление», — рассказали очевидцы произошедшего «Осторожно, новости».

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

Управление Следственного комитета в Забайкальском крае сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель человека. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Таиланде смотрителя зоопарка, который позиционирует себя как один из крупнейших в Азии, растерзали шесть или семь львов после того, как он вышел из машины и повернулся к хищникам спиной. По данным СМИ, мужчина проработал в зоопарке более 30 лет.