Криминал

Первое уголовное дело о преследовании человека завели в Казахстане

2 минуты чтения 23:25 26 сентября

Полиция Атырауской области Казахстана завела первое уголовное дело по новой статье о систематическом преследовании человека (сталкинге), сообщает региональное издание «Ак Жайык». Закон о наказании за сталкинг вступил в силу 16 сентября.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено на основании записи с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, что 19 сентября мужчина зашел во двор жительницы одного из сел Курмангазинского района, ходил там без нижнего белья, прикасался к половым органам, смотрел в окно и наблюдал за хозяйкой дома.

Изначально полиция завела дело по статье о мелком хулиганстве, и суд назначил мужчине административное наказание в виде 60 часов общественных работ. По словам родственника пострадавшей, позднее она представила дополнительные доказательства, и полиция переквалифицировало дело.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за похищение женщин для принуждения к браку и за систематическое преследование человека (сталкинг). Виновным в таком преступлении может быть назначен арест до 50 суток, исправительные работы или штраф до 200 месячных расчетных показателей (МРП, сейчас 1 МРП равен 3932 тенге или 580 рублям).

Статья о принуждении к браку предусматривает до двух лет лишения свободы или штраф в размере до двух тысяч МРП. За принуждение к браку с применением насилия, несовершеннолетних, с использованием служебного положения или группой лиц суд может назначить до семи лет колонии. Если такое преступление привело к тяжким последствиям — до десяти лет.

