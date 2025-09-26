Москве предсказали тропический климат

Примерно через полвека климат в Москве может измениться настолько, что будет напоминать тропический. Об этом начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил в интервью ТАСС.
«Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому. Несмотря на это, идея «вырыть море» в Москве с любой точки зрения — это фантастика», — сказал Терешонок.
Он отметил устойчивую тенденцию к повышению температуры воздуха. Согласно прогнозам, только за ближайшие 20–25 лет среднегодовые показатели температуры в Москве и Центральном федеральном округе могут вырасти еще на 1–3 градуса.
Минувшим летом специалисты несколько раз сообщали об обновлении многолетних температурных рекордов в Москве. Так, 12 июля в столице воздух прогрелся до плюс 34,6 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем для этого дня за последние 122 года. А за день до этого температура в Москве превысила отметку в плюс 33,7 градуса, обновив рекорд 29-летней давности.
В конце мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в Москву «тропических ночей». По его словам, такая погода обычно бывает в Сочи в июле.
Для тропического климата характерны стабильно высокие температуры на протяжении всего года с минимальными сезонными изменениями. Основные черты такого климата — средняя температура не ниже +14 градусов в зимние месяцы и около +30–35 градусов летом. Он отличается преимущественно жаркой погодой, которая может быть как влажной, так и засушливой.