В Москву пришли тропические ночи

В столицу пришли тропические ночи, которые характерны для Сочи в июле. Температура воздуха минувшей ночью держалась на отметке в 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Плюс 20,1 градуса. Таким образом, побит рекорд, который держался с далекого 1958 года, когда было плюс 18,5 градусов. По сути, это сочинские ночи. Обычно так тепло бывает в середине лета в наших субтропиках», — отметил он.

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Синоптик подчеркнул, что если в помещении нет кондиционера, то при такой высокой ночной температуре организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя и это может быть опасным, как и жара днем.

«Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека», — предупредил синоптик.

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Осадки в эти дни не ожидаются, но уже в субботу возможен небольшой дождь. Вильфанд пояснил, что такая ситуация сложилась из-за блокирующего гребня высокого давления, который препятствует переносу холодного воздуха над центром европейской России. По его прогнозу, такая ситуация продержится до пятницы. Днем воздух будет прогреваться до 25-30 градусов.

Похожая ситуация складывалась в столице в июне прошлого года. Тогда главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова говорила, что тропические ночи в середине июня — это довольно довольно редкое явление, которое случается раз в семь-восемь лет.