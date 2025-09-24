EN
Политика

Кремль отреагировал на слова Трампа о способности Киева вернуть захваченные земли

2 минуты чтения 10:49 | Обновлено: 11:07

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна отвоевать все свои территории, которые были захвачены Россией. В эфире Радио РБК он связал это утверждение с тем, что картина происходящего в Украине известна Трампу со слов украинского президента Владимира Зеленского. 

«Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал, о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал Песков.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

При этом он отметил, что Владимир Путин «протягивает руку» Трампу своим предложением по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее Путин напомнил, что срок соглашения истекает в 2026 году, и заявил, что Россия готова придерживаться прописанных в нем ограничений еще год после этого и предложил США сделать то же самое. 

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Накануне Трамп назвал Россию «бумажным тигром», пояснив, что Москва уже три с половиной года ведет войну, которую «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю». 

При этом, по словам Трампа, Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть контроль над всеми своими землями, которые были захвачены Россией, и выйти на международно признанные границы страны. 

Американский президент подчеркнул, что российская экономика испытывает «большие проблемы», а для Киева настало время действовать. В то же время он пожелал всего наилучшего «обеим странам», а затем добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать поставлять оружие союзникам по НАТО, чтобы те могли делать с ним то, «что сочтут нужным».

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
