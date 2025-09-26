EN
Общество

Обеспеченные россиянки рассказали об отношении к внебрачным детям

2 минуты чтения 10:08

Женщины и мужчины в России, с зарплатой выше средней, разошлись во мнении относительно брака ради рождения ребенка. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob, которые есть в распоряжении РБК.

Главными сторонниками вступления в брак ради деторождения оказались мужчины — 46%. В то же время большая часть женщин с таким же уровнем дохода считает, что для рождения ребенка им необязательно выходить замуж.

Аналитики выяснили, что на мнение респондентов влияет, в том числе, семейное положение. Так, обязательность брака значительно чаще поддерживают женатые мужчины и отцы (42% и 41%), в отличие от холостых и бездетных (27% и 26%). Замужние женщины, в свою очередь, чаще свободных считают брак желательным, но необязательным (41 против 30%).

Мнения респондентов различаются и в зависимости от уровня образования, причем влияние этого фактора проявляется по-разному у мужчин и женщин.

Среди мужчин обладатели высшего образования чаще считают брак обязательным (37%), чем те, кто имеет среднее профессиональное образование (27%).

У женщин ситуация обратная: брак как обязательный институт чаще поддерживают обладательницы среднего профессионального образования (33%), тогда как среди женщин с высшим образованием таких меньше — 31%.

Отмечается, что за последние 17 лет заметно выросла доля россиян, считающих, что брак не обязателен: с 18% до 26% — почти в полтора раза. За тот же период снизилась доля тех, кто рассматривает брак как желательное, но необязательное условие — с 42% до 32%. Число сторонников идеи, что вступление в брак обязательно, практически не изменилось: с 38% до 36%.

Опрос проводился в сентябре 2025 года по всей России, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Согласно статистике портала «Реестр ЗАГС», за последние пять лет в России увеличился средний возраст граждан, вступающих в брак. Если в 2021 году женщины в среднем выходили замуж в 30,7 года, то к 2025 году этот показатель достиг 33,2 года. У мужчин рост оказался сопоставимым: с 32,8 года до 35,3 года.

