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Общество

Россияне стали позже вступать в брак

2 минуты чтения 16:47

В России за последние пять лет увеличился средний возраст граждан, вступающих в брак. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».

Согласно статистике, если в 2021 году средний возраст женщин, вступающих в брак составлял 30,7 года, то в 2025 году он достиг 33,2 года. У мужчин аналогичный показатель вырос с 32,8 года до 35,3 года.

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Промежуточные данные также отражают устойчивую тенденцию к «поздним» бракам. Так, в 2022 году средний возраст невест составил 31,2 года, в 2023 году — 31,8, а в 2024 году — 32,5 года. У женихов показатели были соответственно 33,3 года в 2022 году, 33,9 — в 2023 году и 34,5 — в 2024 году.

Данные из реестра также свидетельствуют о том, что за неполные пять лет вырос не только средний возраст вступающих в брак, но и общее количество заявлений. Если в 2021 году было подано 1,114 миллиона заявлений о регистрации брака, то с начала текущего года — уже 1,477 миллиона. В 2022 году этот показатель составлял 1,828 миллиона, в 2023 — 2,617 миллиона, а в 2024 — 2,769 миллиона.

Ранее сервис онлайн-психотерапии «Ясно» опросил россиян об их отношении к браку. 58% опрошенных заявили, что вступать в брак нужно лишь по любви. Отношения без романтических чувств 62% россиян назвали союзом, основанным на взаимном комфорте партнеров. При этом, 47% посчитали, что подобные отношения могут быть связаны с материальной выгодой. Еще 41% ответили, что люди соглашаются на союз без романтических чувств из-за страха одиночества.

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Комментируя результаты опроса, психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева отметила, что они сдвиги в российском менталитете на фоне последних социально-экономических событий. По ее словам, тот факт, что 59% респондентов назвали финансовую зависимость главным фактором, удерживающим людей в отношениях без любви, говорит о возросшей значимости материальной стабильности. Она утверждает, что сегодня экономическая безопасность для многих россиян оказывается важнее романтических чувств.

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