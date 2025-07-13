Россияне стали позже вступать в брак

В России за последние пять лет увеличился средний возраст граждан, вступающих в брак. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».

Согласно статистике, если в 2021 году средний возраст женщин, вступающих в брак составлял 30,7 года, то в 2025 году он достиг 33,2 года. У мужчин аналогичный показатель вырос с 32,8 года до 35,3 года.

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки Общество 4 минуты чтения

Промежуточные данные также отражают устойчивую тенденцию к «поздним» бракам. Так, в 2022 году средний возраст невест составил 31,2 года, в 2023 году — 31,8, а в 2024 году — 32,5 года. У женихов показатели были соответственно 33,3 года в 2022 году, 33,9 — в 2023 году и 34,5 — в 2024 году.

Данные из реестра также свидетельствуют о том, что за неполные пять лет вырос не только средний возраст вступающих в брак, но и общее количество заявлений. Если в 2021 году было подано 1,114 миллиона заявлений о регистрации брака, то с начала текущего года — уже 1,477 миллиона. В 2022 году этот показатель составлял 1,828 миллиона, в 2023 — 2,617 миллиона, а в 2024 — 2,769 миллиона.

Ранее сервис онлайн-психотерапии «Ясно» опросил россиян об их отношении к браку. 58% опрошенных заявили, что вступать в брак нужно лишь по любви. Отношения без романтических чувств 62% россиян назвали союзом, основанным на взаимном комфорте партнеров. При этом, 47% посчитали, что подобные отношения могут быть связаны с материальной выгодой. Еще 41% ответили, что люди соглашаются на союз без романтических чувств из-за страха одиночества.

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее Криминал 7 минут чтения

Комментируя результаты опроса, психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева отметила, что они сдвиги в российском менталитете на фоне последних социально-экономических событий. По ее словам, тот факт, что 59% респондентов назвали финансовую зависимость главным фактором, удерживающим людей в отношениях без любви, говорит о возросшей значимости материальной стабильности. Она утверждает, что сегодня экономическая безопасность для многих россиян оказывается важнее романтических чувств.