Политика

Власти обвинили Европу в попытке тайно разместить авиацию и ПВО на границе с Россией

2 минуты чтения

Европейские страны готовятся к скрытому размещению авиации и средств ПВО на границе с Россией, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. «Им пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное. Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств противовоздушной обороны на границу с Россией либо с Украиной. Мы внимательно отслеживаем ситуацию», — сказал депутат, комментируя заявления европейских лидеров о вторжении российских дронов в воздушные пространства их стран.

При этом Картаполов считает, что разговаривать с европейскими лидерами и объяснять им свою позицию «абсолютно бессмысленно и бесполезно». Он уверен, что от Европы можно ожидать чего угодно. 

12 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за вторжения российских беспилотников в Польшу, в результате которого Россию обвинили нарушении международного права и Устава организации.

24 сентября комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил о намерении властей блока создать на границах с Россией «стену дронов» для защиты европейских стран от возможных атак российских беспилотников. При этом он отметил, что на ее строительство понадобится около года. 

Позже, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп сказал, что страны НАТО могут сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве, а также добавил, что Украине при поддержке европейских союзников способна отвоевать все захваченные Россией территории.

