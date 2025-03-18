Школьник напал на одноклассника с ножом

В городе Юрга ученик пронес в школу нож и ранил им своего одноклассника, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Согласно предварительным данным, оба школьника длительное время конфликтовали между собой, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы. При этом, как сообщается, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, не приняли своевременные меры и пытались скрыть инцидент.

Следователи провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц (ст. 293 УК).

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Издание «Кузбасс Онлайн» пишет, что инцидент произошел днем 17 марта в школе № 1. По словам источников издания в силовых структурах, между двумя школьниками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Собеседники издания заявили, что в настоящее время силовики выясняют, каким образом нападавший пронес в учебное заведение холодное оружие. По предварительной информации, в тот день в школе были отключены рамки металлоискателей, охраны на месте тоже не было.

В образовательном учреждении изданию отказались комментировать произошедшее. «Я не знаю, что могу говорить, поэтому ничего комментировать не буду, может быть, своими словами только хуже сделаю», — заявила директор школы Анастасия Соломатова.

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Ранее, в этом же месяце, в здании школы Нижнего Новгорода ученик восьмого класса напал на двоих одноклассников с ножом. По предварительной информации, одного из них он ранил в шею, а другого — в живот. Сообщалось, что возможной причиной нападения школьника мог стать буллинг в его отношении.

Ученики школы, где произошел инцидент, рассказали, что в учебном заведении не было системы поддержки подростков, сталкивающихся с буллингом, а меры безопасности для учеников, преподавателей и сотрудников «нормально не работали». RT со ссылкой на знакомого нападавшего писал, что он «был тихим» и не выделялся среди сверстников.



