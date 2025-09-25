Женщина отрезала мужу половые органы и смыла их в унитаз

В Южной Корее начался громкий процесс над 57-летней женщиной, которую обвиняют в попытке убийства супруга. При содействии дочери и зятя она отрезала мужу половые органы и смыла их в унитаз. Об этом сообщают Korea JoongAng Daily и South China Morning Post.

Инцидент произошел ночью в кафе города Инчхон. По версии следствия, мужчина незадолго до нападения ушел из дома и временно жил в этом заведении, принадлежащем его знакомым. Он избегал контакта с семьей и скрывал свое местоположение. Тогда обвиняемая и ее 36-летняя дочь от другого брака решили его выследить и наняли частного детектива. Помимо адреса проживания, детектив предоставил им фотографии, на которых мужчина ужинает с другой женщиной. По данным полиции, в кафе обвиняемая отправилась вместе с дочерью и ее мужем.

Следствие считает, что зять с помощью скотча связал жертву. После этого женщина нанесла около 50 ножевых ударов в нижнюю часть тела мужа, а затем отрезала ему половые органы и смыла их в унитаз в том же заведении. Судя по всему, кафе в этот момент было закрыто для посетителей, поэтому свидетелей не было.

Как пишет South China Morning Post, на первом заседании в окружном суде Инчхона обвиняемая признала только часть вины, но категорически отрицала умысел на убийство. Зять также отверг обвинение в покушении на убийство, признав лишь участие в связывании жертвы и нанесении тяжкого вреда здоровью. Дочь, в свою очередь, признала, что нарушила закон о защите и использовании данных о местоположении, наняв детектива для слежки за отчимом.

Пострадавший выжил. По информации СМИ, после нападения он сумел выйти из кафе и обратиться за помощью. Его доставили в больницу, где он перенес операцию и находится сейчас в стабильном состоянии.

Прокуратура, ссылаясь на исключительную жестокость и изощренность преступления, настаивает на назначении обвиняемой испытательного срока и установлении слежки за ней с помощью электронного браслета. Следствие считает, что женщина могла действовать под влиянием патологической ревности и навязчивых мыслей.