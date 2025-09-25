EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщина отрезала мужу половые органы и смыла их в унитаз

2 минуты чтения 18:27

В Южной Корее начался громкий процесс над 57-летней женщиной, которую обвиняют в попытке убийства супруга. При содействии дочери и зятя она отрезала мужу половые органы и смыла их в унитаз. Об этом сообщают Korea JoongAng Daily и South China Morning Post.

Инцидент произошел ночью в кафе города Инчхон. По версии следствия, мужчина незадолго до нападения ушел из дома и временно жил в этом заведении, принадлежащем его знакомым. Он избегал контакта с семьей и скрывал свое местоположение. Тогда обвиняемая и ее 36-летняя дочь от другого брака решили его выследить и наняли частного детектива. Помимо адреса проживания, детектив предоставил им фотографии, на которых мужчина ужинает с другой женщиной. По данным полиции, в кафе обвиняемая отправилась вместе с дочерью и ее мужем.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

Следствие считает, что зять с помощью скотча связал жертву. После этого женщина нанесла около 50 ножевых ударов в нижнюю часть тела мужа, а затем отрезала ему половые органы и смыла их в унитаз в том же заведении. Судя по всему, кафе в этот момент было закрыто для посетителей, поэтому свидетелей не было.

Как пишет South China Morning Post, на первом заседании в окружном суде Инчхона обвиняемая признала только часть вины, но категорически отрицала умысел на убийство. Зять также отверг обвинение в покушении на убийство, признав лишь участие в связывании жертвы и нанесении тяжкого вреда здоровью. Дочь, в свою очередь, признала, что нарушила закон о защите и использовании данных о местоположении, наняв детектива для слежки за отчимом.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Пострадавший выжил. По информации СМИ, после нападения он сумел выйти из кафе и обратиться за помощью. Его доставили в больницу, где он перенес операцию и находится сейчас в стабильном состоянии.

Прокуратура, ссылаясь на исключительную жестокость и изощренность преступления, настаивает на назначении обвиняемой испытательного срока и установлении слежки за ней с помощью электронного браслета. Следствие считает, что женщина могла действовать под влиянием патологической ревности и навязчивых мыслей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве