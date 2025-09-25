EN
Общество

Медведь напал на женщину возле школы на Камчатке

2 минуты чтения 08:17 | Обновлено: 08:18

В Петропавловске-Камчатском в результате нападения медведя погибла местная жительница, чье имя не называется. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале регионального Минздрава.

В нем уточняется, что животное напало на женщину 25 сентября в половину девятого утра по местному времени на территории школы. Пострадавшая получила тяжелые травмы, но на момент прибытия медиков была еще жива. Ее госпитализировали, однако спасти жизнь пациентки врачам не удалось. «Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий пациентка скончалась», — заявили в ведомстве. 

В середине июля Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Соболевского района Камчатского края ограничила пребывание на улице пешеходов и несовершеннолетних после восьми часов вечера. Глава района Андрей Воровский тогда пояснял, что речь идет не о комендантском часе, а о рекомендации, цель которой обезопасить местных жителей. Он отметил, что в последнее время все чаще приходят сообщения о ночных визитах медведей в населенные пункты района.

Так, по словам Воровского, только в одном селе Соболево с начала лета пришлось застрелить трех медведей, представлявших опасность для людей. При этом в прошлом году по этой же причине были убиты около 20 животных.

В начале сентября стало известно о схватке туриста и дикого медведя на Байкале в районе бухты Ая. Как сообщалось, хищник внезапно атаковал человека в лесу, выскочив на тропу и повалив мужчину на землю.

Однако мужчина оказал активное сопротивление и стал бить атакующего медведя руками и ногами. В результате медведь отступил и скрылся в лесу.

После этого пострадавший мужчина преодолел еще около 16 километров до ближайшей турбазы в районе Хакусов, где обратился за помощью. Затем его отправили в больницу Северобайкальска.

Там медики установили, что хищник нанес мужчине лишь незначительные повреждения в виде царапин. От госпитализации пострадавший отказался.

