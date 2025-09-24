В моду вошли татуировки на зубах

В Китае зумеры решили оставить в прошлом традиционные татуировки на коже — и теперь делают татуировки на зубах. Тренд стремительно набирает популярность. Об этом написали Oddity Central и VICE.

По их данным, непосредственно зубная эмаль от таких экспериментов не страдает, потому что рисунки и надписи наносят на коронки, изготовленные с помощью 3D-печати. Их надевают поверх зубов. Т.е., в отличие от татуировок на коже, эти украшения не навсегда. Их можно снять или поменять на новый дизайн в любой момент.

Сообщается, что чаще всего клиенты заказывают иероглифы, которые, как принято считать, приносят удачу и богатство, инициалы своих партнеров или фразы-установки вроде «заработать деньги» и «достичь цели». Первоначально такие необычные дизайнерские коронки придумали для тех, кому все равно требовалось протезирование, но теперь услуга превратилась в отдельное направление. Крупные стоматологические клиники рекламируют татуировки на зубах как дополнительный бонус к установке коронок и активно продвигают их в соцсетях, отмечает Oddity Central. Стоматологи, впрочем, предупреждают, что гравировка может снижать прочность коронок и ускорять их износ.

Видео с «наколотыми» клыками и резцами собирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях и вызывают споры, пишут СМИ. Однако большинство пользователей все же считают это более безопасным трендом в индустрии красоты, чем, например, популярные в Таиланде губы в виде рогов буйвола или модное в Южной Корее изменение формы плечи с помощью филлеров.

Ранее СМИ сообщили об увлечении зумеров «шрекингом» — особым подходом к поиску романтического партнера. Его суть в том, что молодые люди сознательно вступают в отношения с неидеальным или явно неравным партнером, чтобы снизить риск боли от возможного отказа. По наблюдениям экспертов, само это явление с точки зрения психологии не ново, но именно поколение зумеров превратило его в заметную массовую практику.