Зумеры полюбили «шрекинг» в отношениях

Зумеры придумали новый тренд при поиске партнера — «шрекинг». Он заключается в осознанном вступлении в отношения с неравным и неидеальным партнером, считают исследователи из Пермского политеха (ПНИПУ). Публикация размещена в научно-популярном издании Naked Science.

Идея «шрекинга», по мнению ученых, не является новой — люди много лет испытывают желание избежать боли от возможного отказа со стороны «идеального» партнера. Однако именно зумеры сделали этот тренд массовым.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Название тренда произошло от имени персонажа мульфильмов Шрека — доброго и искреннего огра, чья внешность не вписывается в общепризнанные стандарты красоты, отмечают авторы исследования. Поддерживающие его зумеры считают, что в потенциальном партнере важны внутренний мир и «истинные ценности человека», которые находятся выше внешности.

Доцент ПНИПУ Ольга Юрьева отмечает, что молодые люди отличаются от других поколений максимальной открытостью к принятию внешних несовершенств других людей и готовностью легче воспринимать различные форматы отношений. Сам тренд на «шрекинговые» пары в Россию приходит из соцсетей, где о себе рассказывают такие пары из-за границы.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

«Сторонники явления — современное молодое поколение, особенно зумеры, остро чувствуют фальшь навязываемых обществом стандартов красоты и успеха. В противовес этому «шрекинг» кажется им искренним и аутентичным выбором без обмана», — считает другой доцент университета Елена Расторгуева.

Она отмечает, что неосознанный выбор неидеального партнера может свидетельствовать о наличии детских травм, склонности подчиняться давлению общества или желанию «сбежать» от одиночества. Такая пара, по мнению Расторгуевой, имеет значительные риски, поскольку партнеры в ней связаны общей болью и разрушительной моделью поведения, а не любовью и уважением.