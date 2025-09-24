EN
Экономика

Кремль заявил о перестройке экономики России под нужды войны

2 минуты чтения 11:37 | Обновлено: 12:17

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономика России перестроилась под нужды войны в Украине и покрывает все потребности фронта. Так Песков ответил на вопрос ведущего радио РБК о том, действительно ли российская экономика может в скором времени «схлопнуться» из-за усталости от войны в Украине.

​​«Экономика схлопнется, Россия будет порвана в клочья — это мы слышали из Вашингтона неоднократно. Это мы слышали и из европейских столиц. Но уже прошло изрядно времени. Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой», — сказал он.

По его словам, «проблемы безусловно есть», и они отягчаются санкционными ограничениями.

«При этом внесен абсолютно сбалансированный бюджет. <…> Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме», — утверждает Песков.

Спикер Кремля добавил, что власти многих стран принимают более кардинальные «пакеты кризисного развития», но экономическая ситуация в России гораздо более стабильная и предсказуемая.

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил об «ужасном» состоянии экономики России. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

По словам Трампа, текущее положение российской экономики свидетельствует о прогрессе в направлении завершения конфликта. Американский президент также отметил, что экономическая система России уже начала «рушиться».

В российском министерстве экономического развития, в свою очередь, утверждают, что «экономика растет и продолжит расти в этом году». «Но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы», — заявил министр экономического развития Максим Решетников во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, замедление инфляции создает условия для смягчения денежно-кредитной политики, которая в долгосрочной перспективе станет одним из ключевых факторов экономического роста.

