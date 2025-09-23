EN
Власти рассказали о «мягкой посадке» российской экономики

2 минуты чтения 17:52

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что замедление роста российской экономики можно назвать «мягкой посадкой», сообщает РБК.

«Российская экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы», — сказал министр.

По словам Решетникова, замедление инфляции позволит смягчить денежно-кредитную политику, которая в долгосрочной перспективе станет важным фактором экономического роста.

«На основе прогноза формируется сбалансированный бюджет, он традиционно обеспечит исполнение всех социальных обязательств, реализацию национальных проектов, ну и, конечно, что сейчас крайне важно, решение задач обороны и безопасности. При этом сбалансированность бюджета — это основа для замедления инфляции, для экономической стабильности», — цитирует чиновника РБК.

В июне замглавы кремлевской администрации Максим Орешкин заявил, что «мягкая посадка» станет одной из основных тем Санкт-Петербургского международного экономического форума. «Всех волнует вопрос ее траектории. Мягкость этой посадки будет влиять на бизнес, банки, население и так далее. В общем, это тема на злобу дня, и мы будем обсуждать, какие тактические решения надо принимать», — заявил чиновник.

Весной глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что экономика России идет по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний. 

