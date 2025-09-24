EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские власти заявили о новых шоках для глобальной экономики

2 минуты чтения 18:39 | Обновлено: 18:40

Глобальная экономика сталкивается с новыми потрясениями, а ситуация в мире остается нестабильной. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства 24 сентября, сообщило РИА «Новости».

«Вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами», — отметил Мишустин. По его словам, растет недоверие к традиционным международным финансовым институтам, и многие страны ищут новые способы защитить себя «от чрезмерного давления извне».

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

В среду 24 сентября Мишустин также представил ключевые параметры федерального бюджета на ближайшие три года. Он сообщил, что дефицит бюджета в 2026 году составит около 4,6 триллионов рублей при расходах до 44,8 триллионов и доходах в 40,3 триллионов рублей. «Уровень дефицита остается приемлемым», — подчеркнул премьер.

Основными приоритетами трехлетнего бюджета, по словам Мишустина, станут социальная поддержка граждан, включая помощь семьям с детьми и индексацию пенсий; обеспечение обороны и безопасности, включая поддержку семей участников войны в Украине; а также развитие инфраструктуры. Всего на исполнение социальных обязательств в ближайшие три года планируется направить около 60 триллионов рублей.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что рост российской экономики и зарплат практически остановился, а деловая активность снижается уже несколько месяцев. По оценке издания The Economist, «хорошие времена» для экономики России завершились. На замедление влияют политика Центробанка, побуждающая к сбережениям вместо трат, и сокращение государственных расходов на инфраструктуру и оборонную промышленность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял