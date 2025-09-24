Российские власти заявили о новых шоках для глобальной экономики

Глобальная экономика сталкивается с новыми потрясениями, а ситуация в мире остается нестабильной. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства 24 сентября, сообщило РИА «Новости».

«Вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами», — отметил Мишустин. По его словам, растет недоверие к традиционным международным финансовым институтам, и многие страны ищут новые способы защитить себя «от чрезмерного давления извне».

В среду 24 сентября Мишустин также представил ключевые параметры федерального бюджета на ближайшие три года. Он сообщил, что дефицит бюджета в 2026 году составит около 4,6 триллионов рублей при расходах до 44,8 триллионов и доходах в 40,3 триллионов рублей. «Уровень дефицита остается приемлемым», — подчеркнул премьер.

Основными приоритетами трехлетнего бюджета, по словам Мишустина, станут социальная поддержка граждан, включая помощь семьям с детьми и индексацию пенсий; обеспечение обороны и безопасности, включая поддержку семей участников войны в Украине; а также развитие инфраструктуры. Всего на исполнение социальных обязательств в ближайшие три года планируется направить около 60 триллионов рублей.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что рост российской экономики и зарплат практически остановился, а деловая активность снижается уже несколько месяцев. По оценке издания The Economist, «хорошие времена» для экономики России завершились. На замедление влияют политика Центробанка, побуждающая к сбережениям вместо трат, и сокращение государственных расходов на инфраструктуру и оборонную промышленность.

