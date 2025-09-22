СМИ: «хорошие времена» для российской экономики подошли к концу

Рост российской экономики практически полностью остановился вместе с ростом зарплат, деловая активность снижается несколько месяцев подряд — «хорошие времена» для российской экономики закончились, пишет The Economist.

Регуляторные органы и политики начали поиск ответственных за изменение этих показателей, отмечают журналисты. Вероятно, вина за остановку роста лежит и на тех, и на других — политика Центробанка сделала накопление денег предпочтительнее их расходования, а правительство сокращает расходы на инфраструктуру и военно-промышленный комплекс.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

Влияние же санкций на экономику России не очевидно, отмечается в материале. С января по март 2025 года Москва экспортировала нефтепродуктов на сумму в 96 миллиардов долларов — в начале 2022 года этот показатель составлял 155 миллиардов. The Economist отмечает, что снижение добычи и выручки скорее связано с изменением экономической конъюктуры, например, с укреплением курса рубля, снижением мировых цен на нефть и высокой стоимостью заимствований, осложняющей финансирование добычи.

Новый пакет санкций Евросоюза может повлиять на российскую экономику из-за мер, направленных против компаний, поставляющих и покупающих нефть из России. Однако, как пишут журналисты, Москва уже демонстрировала свое умение обходить ограничения, соблюдение которых третьими странами сложно контролировать.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

При этом именно воздействие на российскую экономику союзники Украины считают одним из основных способов давления на Москву для прекращения боевых действий. Министр финансов США Скотт Бессент отмечает, что российско-украинский конфликт похож на гонку, в которой соревнуются экономика России и солдаты Украины.

Даже если невысокие показатели экономического роста России способны принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров, принятие решения об этом займет определенное время, отмечают журналисты. Это связано с тем, что постепенное ухудшение экономической ситуации пока не проявилось явно на российском рынке труда и не сказалось заметно на жизни обычных россиян.