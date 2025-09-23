EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Путин перестал доверять своим подчиненным и раздал посты родственникам

2 минуты чтения 11:11

Причиной назначения предполагаемой племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой заместителем министра обороны России стало его растущее недоверие многим российским чиновникам. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Там пояснили, что целью этого назначения был контроль за ситуацией в ведомстве и информирование Путина о случаях коррупции и нелояльности. Об этом, как заявили в ГУР, говорится в составленном спецслужбой досье на Цивилеву. Как сообщается, над документом в течение шести месяцев работали семь агентов украинской военной разведки, которые анализировали, как открытые данные о ней, так и перехваченные закрытые сообщения российских властей.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Еще одной причиной назначения Цивилевой в ГУР назвали попытки Кремля ограничить влияние и коррупционные практики главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Нельзя было арестовать всех сразу — слишком высок риск, что группа, лояльная Чемезову или Шойгу, могла бы попытаться устроить мятеж, как это сделал Пригожин», — пояснил собеседник издания в украинской военной разведке.

В свою очередь, старший научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Эмили Феррис отметила, что зависимость Путина от родственников, назначенных им на посты в ключевых министерствах, растет. По ее словам, это свидетельствует о его изоляции и утрате доверия даже к давним союзникам, многие из которых терпят убытки из-за западных санкций.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Анну Цивилеву, которую СМИ называют двоюродной племянницей Путина, назначили замминистра обороны России  в июне прошлого года на фоне кадровой чистки в ведомстве — его тогдашнего главу Сергея Шойгу отправили в отставку, а против его бывших заместителей Тимура Иванова, Павла Попова и Дмитрия Булгакова возбудили уголовные дела. Спустя два месяца Цивилеву также назначили стас-секретарем, что дополнительно расширило ее полномочия.

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники,  тогда писало, что причиной «возвышения» Цивилевой стало впечатление, которое она произвела на Путина, работая в должности председателя созданного по его указу фонда «Защитники Отечества».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 