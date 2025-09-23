СМИ: Путин перестал доверять своим подчиненным и раздал посты родственникам

Причиной назначения предполагаемой племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой заместителем министра обороны России стало его растущее недоверие многим российским чиновникам. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Там пояснили, что целью этого назначения был контроль за ситуацией в ведомстве и информирование Путина о случаях коррупции и нелояльности. Об этом, как заявили в ГУР, говорится в составленном спецслужбой досье на Цивилеву. Как сообщается, над документом в течение шести месяцев работали семь агентов украинской военной разведки, которые анализировали, как открытые данные о ней, так и перехваченные закрытые сообщения российских властей.

Еще одной причиной назначения Цивилевой в ГУР назвали попытки Кремля ограничить влияние и коррупционные практики главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Нельзя было арестовать всех сразу — слишком высок риск, что группа, лояльная Чемезову или Шойгу, могла бы попытаться устроить мятеж, как это сделал Пригожин», — пояснил собеседник издания в украинской военной разведке.

В свою очередь, старший научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Эмили Феррис отметила, что зависимость Путина от родственников, назначенных им на посты в ключевых министерствах, растет. По ее словам, это свидетельствует о его изоляции и утрате доверия даже к давним союзникам, многие из которых терпят убытки из-за западных санкций.

Анну Цивилеву, которую СМИ называют двоюродной племянницей Путина, назначили замминистра обороны России в июне прошлого года на фоне кадровой чистки в ведомстве — его тогдашнего главу Сергея Шойгу отправили в отставку, а против его бывших заместителей Тимура Иванова, Павла Попова и Дмитрия Булгакова возбудили уголовные дела. Спустя два месяца Цивилеву также назначили стас-секретарем, что дополнительно расширило ее полномочия.

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, тогда писало, что причиной «возвышения» Цивилевой стало впечатление, которое она произвела на Путина, работая в должности председателя созданного по его указу фонда «Защитники Отечества».