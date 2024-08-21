СМИ: Тайная племянница Путина стала влиятельной политической фигурой 

Двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева стала одним из самых влиятельных людей, имеющих прямой доступ в президентский рабочий кабинет, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Близкие к Кремлю собеседники рассказали, что причиной возвышения стало впечатление, которое родственница произвела на Путина.

Двоюродная племянница сумела впечатлить Путина работой в должности председателя созданного по президентскому казу фонда «Защитники Отечества», говорят источники издания. Назначение Цивилевой на должность заместителя министра обороны, а затем повышение до статс-секретаря главного военного ведомства — результат работы на посту главы фонда, отвечающего за соцподдержку ветеранов войны в Украине. Фонд превратился в важный для Путина пропагандистский инструмент, пишет Bloomberg.

Источники издания назвали Цивилеву «восходящей звездой» и влиятельной политической фигурой. Уровень личного доступа к Путину, которые есть у нее, отсутствует у многих руководителей Минобороны, говорили собеседники издания. Жесткость характера, по их словам, помогли Цивилевой в аппаратной борьбе и в расширении деятельности фонда на всех военных, а не только на вернувшихся из Украины.

Путин старается дистанцироваться от людей, но у Цивилевой есть не только возможность личных встреч по делам фонда и Минобороны, но также присутствия на неофициальных мероприятиях и «вечеринках», рассказали источники Bloomberg. В феврале председатель «Защитников Отечества» отдельным президентским указом получила право персонально представлять Путину регулярный отчет о работе фонда. Политический вес Цивилевой добавляет медийная активность — появление на телевидении и участие в крупных мероприятиях вроде Петербургского экономического форума. Она стала первым заместителем министра обороны со своим телеграм-каналом.

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Цивилева является первой родственницей Путина, назначенной на высокую государственную должность. О том, что ее девичья фамилия Путина, первым рассказало «Агентство». Цивилева — дочь двоюродного брата Путина, Евгения. Семья двоюродного брата переехала из родного Иваново в Москву в 2002 году, после прихода Путина к власти. В 2018 году муж двоюродной племянницы Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области, а она сама получила от супруга 70% крупной российской угледобывающей компании «Колмар». Семья Цивилевых заработала на госконтрактах 11 миллиардов рублей.

Фонд «Защитники Отечества», согласно путинскому указу, создан в 2023 году, чтобы отвечать за полный спектр поддержки военных: психологическую и медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве, в открытии бизнеса, в повышении квалификации, в организации ухода на дому для инвалидов и так далее. Фонд получил из госбюджета на свое функционирование 28 миллиардов рублей. «Радио Свободы» сообщало о многочисленных жалобах инвалидов и других бывших военнослужащих на работу фонда и отсутствие реальной помощи.

Евросоюз, Великобритания, Швейцария и Украина в декабре 2023 года включили Цивилеву в свой санкционный список.

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