Пожар случился в зоопарке Новосибирска

В зоопарке Новосибирска произошел пожар, на его место направлены 30 специалистов и 10 единиц техники, пишет в своем телеграм-канале МЧС России.

Местное СМИ «Новосибирск онлайн» отмечает, что возгорание наблюдается в дальней части зоопарка имени Р. А. Шило. По предварительным данным, его центром стала территория, на которой сейчас ведутся строительные работы, пишут журналисты. Власти заявили о двух горящих зданиях.

Телеграм-канал Baza пишет, что огонь подобрался и к местам проживания животных — якобы в зоопарке уже загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. Baza утверждает, что некоторые животные погибли.

Shot сообщает о пострадавших в ходе пожара козах и косулях. По данным телеграм-канала, огонь подбирается к зоне проживания верблюдов, а местные жители слышат крики неназванных животных. Baza и Shot публикуют видео с места пожара, по которым невозможно сделать однозначный вывод о наличии в зоне возгорания каких-либо животных.

Позже МЧС сообщило, что пожар локализован, его площадь составляет 180 «квадратов». Огонь успел перекинуться на два вольера зоопарка. Власти пишут, что им удалось спасти двух животных — быка и верблюда. Об их состоянии не сообщается, МЧС также не написало о принимаемых мерах для сохранения жизней других животных.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что слышимые местными жителями крики издают животные, которые пытаются спастись от огня. Журналисты также не прикрепили видео с подтверждением этой информации и не рассказали о том, какие именно животные могли пострадать в ходе инцидента. МЧС же отмечает, что тушение продолжается — «Новосибирск онлайн» пишет, что руководство зоопарка не отвечает на звонки журналистов.