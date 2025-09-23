EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Пожар случился в зоопарке Новосибирска

2 минуты чтения 19:51 | Обновлено: 20:01

В зоопарке Новосибирска произошел пожар, на его место направлены 30 специалистов и 10 единиц техники, пишет в своем телеграм-канале МЧС России.

Местное СМИ «Новосибирск онлайн» отмечает, что возгорание наблюдается в дальней части зоопарка имени Р. А. Шило. По предварительным данным, его центром стала территория, на которой сейчас ведутся строительные работы, пишут журналисты. Власти заявили о двух горящих зданиях.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Телеграм-канал Baza пишет, что огонь подобрался и к местам проживания животных — якобы в зоопарке уже загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. Baza утверждает, что некоторые животные погибли.

Shot сообщает о пострадавших в ходе пожара козах и косулях. По данным телеграм-канала, огонь подбирается к зоне проживания верблюдов, а местные жители слышат крики неназванных животных. Baza и Shot публикуют видео с места пожара, по которым невозможно сделать однозначный вывод о наличии в зоне возгорания каких-либо животных.

Позже МЧС сообщило, что пожар локализован, его площадь составляет 180 «квадратов». Огонь успел перекинуться на два вольера зоопарка. Власти пишут, что им удалось спасти двух животных — быка и верблюда. Об их состоянии не сообщается, МЧС также не написало о принимаемых мерах для сохранения жизней других животных.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что слышимые местными жителями крики издают животные, которые пытаются спастись от огня. Журналисты также не прикрепили видео с подтверждением этой информации и не рассказали о том, какие именно животные могли пострадать в ходе инцидента. МЧС же отмечает, что тушение продолжается — «Новосибирск онлайн» пишет, что руководство зоопарка не отвечает на звонки журналистов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 