11 животных погибли во время пожара в новосибирском зоопарке

Произошедший в новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило пожар унес жизни не менее 11 животных, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

По словам Винакова, спасателям удалось сохранить жизнь более чем 20 животным. Жертв не удалось избежать, поскольку одно из двух загоревшихся в зоопарке зданий использовалось для загона животных — к моменту прибытия спасателей оно было полностью охвачено огнем.

Изначально новосибирское управление МЧС в своем телеграм-канале сообщило о спасении трех коз и двух крупных животных, быка и верблюда, а также о гибели более 10 животных. Позже текст был отредактирован, его успели перепечатать РИА «Новости» и РБК, в их материалах сохранились оригинальные формулировки.

Изначально на это же сообщение ссылались и в ТАСС. Позже журналисты изменили формулировку текста, отметив в качестве источника неназванного собеседника из неизвестного правоохранительного органа, который рассказал, что погибли не более пяти животных. Со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило журналисты написали, что от пожара удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов.

Пожар в зоопарке Новосибирска произошел поздним вечером 23 сентября, МЧС заявляло о возгорании двух зданий и локализации пожара на площади 180 «квадратов». Местное СМИ «Новосибирск онлайн» отмечало, что пожар начался в дальней части зоопарка в районе территории, на которой велся ремонт.

Телеграм-каналы Baza и Shot сообщали, что в зоопарке загорелись вольеры с животными, а огонь подбирался к их зоне проживания. Авторы также утверждали, что местные жители слышали крики животных, но из прикрепленных к публикациям видео было невозможно сделать однозначный вывод о достоверности этой информации.