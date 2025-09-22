СМИ: у бросившей в Бангкоке дочь россиянки заподозрили помутнение рассудка

Пропавшую в столице Таиланда россиянку Эрику Владыко нашли живой и невредимой. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на волонтеров, которые занимались ее поисками. Телеграм-канал Shot добавляет, что она не понимает, что происходит вокруг, и не подпускает к себе собственную мать.

По словам волонтеров, Владыко нашли в отеле, персонал которого позвонил в российское консульство. «Консульство отправило человека, он сейчас с ней», — рассказал один из них агентству.

В свою очередь, Shot со ссылкой на анонимных очевидцев пишет, что Владыко «находится в неадекватном состоянии».

«Не отдает отчет своим действиям, не понимает, что бросила дочь, и не идет на контакт с собственной матерью, которая прилетела из РФ специально, чтобы забрать внучку из тайского детдома», — говорится в публикации телеграм-канала. Там также утверждается, что у Владыко подозревают помутнение рассудка, но не поясняется кем именно.

В то же время, ссылаясь на свои источники, Shot добавляет, что Владыко не употребляла наркотики, могла выпить немного алкоголя, а сейчас «вообще абсолютно трезвая».

О пропаже россиянки в Таиланде стало известно на прошлой неделе. Как сообщалось, Владыко вместе с дочерью приехала в Бангкок 12 сентября. В ночь на 13 сентября она уехала на такси на улицу, где расположены бары, оставив дочь в номере отеля, и перестала выходить на связь. Утром 13 сентября девочку нашли горничные и передали тайским органам опеки, которые отправили ее в детский дом. Спустя несколько дней ребенка забрала бабушка.