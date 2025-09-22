EN
Общество

СМИ: у бросившей в Бангкоке дочь россиянки заподозрили помутнение рассудка

2 минуты чтения 11:50 | Обновлено: 12:58

Пропавшую в столице Таиланда россиянку Эрику Владыко нашли живой и невредимой. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на волонтеров, которые занимались ее поисками. Телеграм-канал Shot добавляет, что она не понимает, что происходит вокруг, и не подпускает к себе собственную мать.

По словам волонтеров, Владыко нашли в отеле, персонал которого позвонил в российское консульство. «Консульство отправило человека, он сейчас с ней», — рассказал один из них агентству.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

В свою очередь, Shot со ссылкой на анонимных очевидцев пишет, что Владыко «находится в неадекватном состоянии». 

«Не отдает отчет своим действиям, не понимает, что бросила дочь, и не идет на контакт с собственной матерью, которая прилетела из РФ специально, чтобы забрать внучку из тайского детдома», — говорится в публикации телеграм-канала. Там также утверждается, что у Владыко подозревают помутнение рассудка, но не поясняется кем именно.

В то же время, ссылаясь на свои источники, Shot добавляет, что Владыко не употребляла наркотики, могла выпить немного алкоголя, а сейчас «вообще абсолютно трезвая».

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

О пропаже россиянки в Таиланде стало известно на прошлой неделе. Как сообщалось, Владыко вместе с дочерью приехала в Бангкок 12 сентября. В ночь на 13 сентября она уехала на такси на улицу, где расположены бары, оставив дочь в номере отеля, и перестала выходить на связь. Утром 13 сентября девочку нашли горничные и передали тайским органам опеки, которые отправили ее в детский дом. Спустя несколько дней ребенка забрала бабушка.

