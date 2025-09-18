EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ сообщили о загадочной пропаже россиянки в Таиланде

2 минуты чтения 15:38

Гражданка России 34-летняя Эрика Владыко шесть дней назад пропала в столице Таиланда Бангкоке. Ее маленькую дочь нашли одну в номере отеля, пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал Shot.

По его данным, Владыко приехала в Бангкок 12 сентября, а ночью она вышла из такси на улице Sukhumvit soi 11, где расположены разные бары, и перестала выходить на связь. «С 12 на 13 число она приехала на Сукхумвит Сой 11, зашла в ночной клуб и после этого ничего о ней неизвестно», — рассказала телеканалу РЕН подруга семьи Светлана.

Shot добавляет, что машину для Владыко тогда вызвал сотрудник отеля. Также, по информации телеграм-канала, россиянка была на связи в соцсетях 15 сентября, а  сейчас ее телефон выключен.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Дочь россиянки была осталась в номере отеля, когда та уехала на такси. Утром 13 сентября девочку нашли горничные, передали местным властям, которые поместили ребенка в детский дом. «Сейчас ее навещает знакомая Эрики, она же обратилась в Посольство России», — говорится в публикации Shot. 

Телеграм-канал связался с подругой Владыко, имя которой не называется. Она отметила, что Эрика «вела себя странно в день исчезновения» — она, как утверждается, ни с кем не общалась и не говорила, зачем полетела в Бангкок. Отмечается, что паспорт россиянки и документы ее дочери остались в номере отеля.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Родители Владыко узнали о пропаже дочери 16 сентября, а спустя два дня они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и написать заявление в полицию о пропаже дочери. 

Shot пишет, что Владыко родилась в Приморском крае, а несколько лет назад переехала на тайский остров Самуи, где у нее был дом, который она сдавала в аренду.

В свою очередь, телеграм-канал Mash добавляет, что в последние месяцы Владыко «активно искал» няню для своей четырехлетней дочери в Бангкоке, на Пхукете и Бали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве