СМИ сообщили о загадочной пропаже россиянки в Таиланде

Гражданка России 34-летняя Эрика Владыко шесть дней назад пропала в столице Таиланда Бангкоке. Ее маленькую дочь нашли одну в номере отеля, пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал Shot.

По его данным, Владыко приехала в Бангкок 12 сентября, а ночью она вышла из такси на улице Sukhumvit soi 11, где расположены разные бары, и перестала выходить на связь. «С 12 на 13 число она приехала на Сукхумвит Сой 11, зашла в ночной клуб и после этого ничего о ней неизвестно», — рассказала телеканалу РЕН подруга семьи Светлана.

Shot добавляет, что машину для Владыко тогда вызвал сотрудник отеля. Также, по информации телеграм-канала, россиянка была на связи в соцсетях 15 сентября, а сейчас ее телефон выключен.

Дочь россиянки была осталась в номере отеля, когда та уехала на такси. Утром 13 сентября девочку нашли горничные, передали местным властям, которые поместили ребенка в детский дом. «Сейчас ее навещает знакомая Эрики, она же обратилась в Посольство России», — говорится в публикации Shot.

Телеграм-канал связался с подругой Владыко, имя которой не называется. Она отметила, что Эрика «вела себя странно в день исчезновения» — она, как утверждается, ни с кем не общалась и не говорила, зачем полетела в Бангкок. Отмечается, что паспорт россиянки и документы ее дочери остались в номере отеля.

Родители Владыко узнали о пропаже дочери 16 сентября, а спустя два дня они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и написать заявление в полицию о пропаже дочери.

Shot пишет, что Владыко родилась в Приморском крае, а несколько лет назад переехала на тайский остров Самуи, где у нее был дом, который она сдавала в аренду.

В свою очередь, телеграм-канал Mash добавляет, что в последние месяцы Владыко «активно искал» няню для своей четырехлетней дочери в Бангкоке, на Пхукете и Бали.