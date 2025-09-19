EN
Криминал

Полиция США продвинулась в расследовании убийства россиянина на Burning Man

2 минуты чтения 13:24

В американском штате Невада полиция нашла нож, которым, как предполагается, могли убить россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man почти три недели назад. Об этом сообщают телеканалы ABC7 и 2News Nevada, ссылаясь на офис местного шерифа.

По данным следствия, 37-летнего Круглова обнаружили мертвым на территории фестиваля 30 августа. Экспертиза установила, что причиной его смерти стало одно ножевое ранение в область шеи. 

Шериф округа Першинг показал изображение такого же кухонного ножа, которым, предположительно, убили россиянина, но не само орудие убийства.

Ранее шериф округа Першинг Джерри Аллен в разговоре с ABC News отмечал, что расследование осложняется тем фактом, что из-за Burning Man в пустыне фактически появляется временный город, который исчезает, как только фестиваль заканчивается и его участники разъезжаются. 

Тем не менее американская полиция продолжает расследование убийства россиянина. За информацию по этому делу делу назначена награда в пять тысяч долларов. Кроме того, еще 10 тысяч долларов в качестве награды за помощь в раскрытии этого преступления назначили организаторы фестиваля Burning Man совместно с компанией Secret Witness of Northern Nevada.

Ранее отец убитого россиянина Игорь Круглов попросил президента США Дональда Трампа помощи в расследовании смерти его сына. «Расследованием занимается один местный шериф, а федеральный орган США так и не приступили к нему, как будто не слышал об этом. Зло должно быть наказано!» — сказал он в видообращинии, которое процитировало агентство ТАСС.

Телеграм-канал Shot ранее охарактеризовал обстоятельства гибели Круглова как «загадочные». По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала, свидетелей момента убийства не было, а произошло оно, вероятно, во время традиционного сжигания чучела, завершающего фестиваль Burning Man.

