Общество

Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина попросил Трампа о помощи

2 минуты чтения 14:48

Отец Вадима Круглова, которого нашли мертвым на фестивале Burning Man в США, обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании. В разговоре с ТАСС Игорь Круглов рассказал, что с момента смерти его сына прошло уже больше недели, а результатов расследования все еще нет.

Американские СМИ сообщали, что 30 августа на территории фестиваля Burning Man в штате Невада при невыясненных обстоятельствах умер мужчина. Позже родственники через соцсети опознали в погибшем уроженца Омска Вадима Круглова, который последние несколько лет жил в США. В свою очередь, местная полиция завела дело об убийстве.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

«Расследованием занимается один местный шериф, а федеральный орган США так и не приступили к нему, как будто не слышал об этом. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — цитирует видеообращение Игоря Круглова госагентсво.

Близкий к силовикам Shot ранее назвал обстоятельства смерти 37-летнего Круглова «загадочными». Телеграм-канал утверждал, что момент убийства россиянина никто не видел, а также со ссылкой на его друзей писал, что оно могло произойти во время традиционного сжигания чучела, которым завершается Burning Man.

В этом году фестиваль проходил в сложных условиях. Из-за сильных дождей дороги были перекрыты и десятки тысяч участников оказались временно заблокированы на площадке мероприятия.

