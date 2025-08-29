СМИ: в отставку может уйти не согласившийся с войной в Украине замглавы администрации Путина

Заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака рассматривают на должность полпреда Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, Козак является одним из ближайших соратников Путина, который собирается лично принимать решение о его назначении. «Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», — добавил один из источников издания.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать «кадровые гадания». «Ведомости» утверждают, что должность полпреда в СЗФО может стать вакантной, поскольку Александр Гуцан, который сейчас занимает этот пост, может возглавить Генпрокуратуру. Сейчас генпрокурором является Игорь Краснов, который недавно подал заявку на должность главы Верховного суда.

Неназванный источник «Ведомостей» добавил, что полпред СЗФО должен быть «в хороших отношениях с влиятельными в регионе элитными группами», однако подчеркнул, что Козак является «сильной фигурой», и неизвестно, как элитные группы будут с ним работать. В то же время собеседник издания указал на преимущества Козака, который работает в команде Путина со времен петербургской мэрии.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники писала, что в последнее время Козак «практически ни за что не отвечает», а большая часть его полномочий перешла первому зампреду АП Сергею Кириенко. Источники издания утверждали, что Козак разочаровал Путина, назвав войну в Украине ошибкой.

Как отмечает NYT, после начала войны Козак заявил в частном порядке, что он пытался отговорить Путина от боевых действий. В этом году Козак, по словам источников издания в Кремле, представил Путину предложение о прекращении войны и проведении мирных переговоров. Кроме того, он призывал Путина провести внутренние реформы, подразумевающие взятие под контроль государства силовых структур и создание независимой судебной системы.