Политика

СМИ: замглавы администрации Путина уйдет с поста

2 минуты чтения 17:16

Заместитель руководителя администрации президента и соратник Владимира  Путина с 1990-х годов Дмитрий Козак «добровольно» уйдет со своей должности. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на осведомленные источники в Москве. Позже эту информацию подтвердил журналист Алексей Венедиктов.

Дубнов написал в своем посте, что накануне начала полномасштабной войны в Украине Козак выступил на заседании Совета безопасности с 40-минутной речью, в которой высказался против начала вторжения. Он рассказал о негативных последствиях такого решения, однако его выступление не вошло в официальную стенограмму и телевизионную запись заседания.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Кроме того, как отмечает Дубнов, в первые дни войны Козак попытался устроить переговоры с украинскими властями, но ему это не удалось. В последующие годы он предлагал Путину проекты различных реформ, в том числе реформы судебной системы. Все его предложения Путин отклонил.

«Дмитрий Козак, который, по ряду свидетельств близких к нему людей, тяготился своей причастностью к происходящему, видимо, счел необходимым покинуть государственную службу <…>. Когда информация об уходе Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник», — написал Дубнов.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

В конце августа о том, что Козак может уйти из администрации президента и занять должность полпреда Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщали «Ведомости». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда назвал эту информацию «кадровым гаданием» и отказался ее комментировать. 

Ранее газета The New York Times утверждала, что в последнее время Козак «практически ни за что не отвечает» в администрации, а его полномочия передали первому зампреду АП Сергею Кириенко.

