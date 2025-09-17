EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Крупный астероид пролетит рядом с Землей

2 минуты чтения 13:11

Астероид 2025 FA22 пролетит недалеко от Земли 18 сентября. Он станет одним из крупнейших астероидов, которые пролетят мимо планеты в этом году на расстоянии менее миллиона километров. Расстояние до Земли составит примерно один диаметр лунной орбиты. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН.

Там заявили, что астероид достигнет минимального расстояния с Землей около 10 утра. Его длина составляет 290 метров, а масса в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

«В настоящее время за двое суток до сближения с Землей, шансы на столкновение по сути являются нулевыми, так как трудно представить, какое стечение обстоятельств может радикально изменить орбиту астероида за такое короткое время. Текущая траектория, если она сохранится, гарантированно проводит его мимо Земли и Луны», — говорится в сообщении РАН.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

В пресс-релизе добавили, что в современной истории ни разу не было зафиксировано падения на Землю метеорита размером, схожим с приближающимся астероидом. Специалисты добавили, что увидеть астероид невооруженным глазом будет невозможно, для этого потребуются как минимум 30-сантиметровые телескопы.

Также в РАН назвали астероид «синхронизированным» с Землей — он периодически приближается к планете. Так, последнее сближение произошло 17 сентября 1940 года, а следующее планируется в сентябре 2173 года. «Надо заметить, что при такой орбите шансы, что камень однажды закончит свою жизнь, упав на Землю, весьма велики», — отметили в лаборатории.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

В августе в РАН рассказали о другом астероиде меньшего размера, который в середине месяца приблизился к Земле на расстояние примерно одного диаметра лунной орбиты. Его, как и астероид 2025 FA22, отнесли к потенциально опасным небесным телам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве