Крупный астероид пролетит рядом с Землей

Астероид 2025 FA22 пролетит недалеко от Земли 18 сентября. Он станет одним из крупнейших астероидов, которые пролетят мимо планеты в этом году на расстоянии менее миллиона километров. Расстояние до Земли составит примерно один диаметр лунной орбиты. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН.

Там заявили, что астероид достигнет минимального расстояния с Землей около 10 утра. Его длина составляет 290 метров, а масса в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

«В настоящее время за двое суток до сближения с Землей, шансы на столкновение по сути являются нулевыми, так как трудно представить, какое стечение обстоятельств может радикально изменить орбиту астероида за такое короткое время. Текущая траектория, если она сохранится, гарантированно проводит его мимо Земли и Луны», — говорится в сообщении РАН.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

В пресс-релизе добавили, что в современной истории ни разу не было зафиксировано падения на Землю метеорита размером, схожим с приближающимся астероидом. Специалисты добавили, что увидеть астероид невооруженным глазом будет невозможно, для этого потребуются как минимум 30-сантиметровые телескопы.

Также в РАН назвали астероид «синхронизированным» с Землей — он периодически приближается к планете. Так, последнее сближение произошло 17 сентября 1940 года, а следующее планируется в сентябре 2173 года. «Надо заметить, что при такой орбите шансы, что камень однажды закончит свою жизнь, упав на Землю, весьма велики», — отметили в лаборатории.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

В августе в РАН рассказали о другом астероиде меньшего размера, который в середине месяца приблизился к Земле на расстояние примерно одного диаметра лунной орбиты. Его, как и астероид 2025 FA22, отнесли к потенциально опасным небесным телам.

