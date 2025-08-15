EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Астероид размером с самолет приближается к Земле

2 минуты чтения 11:18

«Потенциально опасный» астероид 2025 PM диаметром около 50 метров максимально сблизится с Землей в это воскресенье, 17 августа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЭФ.

Отмечается, что в 12:03 по московскому времени астероид пролетит на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. По словам астрономов, именно столь близкий пролет и относит его к категории потенциально опасных небесных тел.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Это одно из самых заметных сближений за последнее время. Астрономы утверждают, что объекты такого размера крайне редко подлетают к Земле на расстояние менее миллиона километров. В этом году подобное событие произойдет лишь один раз — в конце сентября.

«Астероид был обнаружен только 1 августа этого года, около двух недель назад. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет», — сообщили в Лаборатории.

Астрономы подчеркнули, что вероятность столкновения астероида с Землей крайне мала. Несмотря на то, что он проходит в зоне гравитационного влияния планеты, изменить траекторию он может лишь в случае неожиданного столкновения с другим небесным телом. Последний известный удар метеорита сопоставимых размеров произошел около 50 тысяч лет назад и привел к образованию Аризонского кратера в США.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

О приближении астероида 2025 PM предупредила и Лаборатория реактивного движения NASA, пишет Newsweek. Отмечается, что по размерам объект сопоставим с самолетом и пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии около 654 тысяч миль (более одного миллиона километров). В свою очередь, The Jerusalem Post сравнивает астероид с тремя тираннозаврами, каждый из которых мог весить до 15 тонн, однако уточняет, что точная масса небесного тела пока неизвестна.

NASA также отслеживает другой астероид — 2025 PR1 диаметром около 55 футов (примерно 16,7 метров), который пролетит мимо Земли в субботу на расстоянии 609 тысяч миль (980 тысяч километров).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования