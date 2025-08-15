Астероид размером с самолет приближается к Земле

«Потенциально опасный» астероид 2025 PM диаметром около 50 метров максимально сблизится с Землей в это воскресенье, 17 августа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЭФ.

Отмечается, что в 12:03 по московскому времени астероид пролетит на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. По словам астрономов, именно столь близкий пролет и относит его к категории потенциально опасных небесных тел.

Это одно из самых заметных сближений за последнее время. Астрономы утверждают, что объекты такого размера крайне редко подлетают к Земле на расстояние менее миллиона километров. В этом году подобное событие произойдет лишь один раз — в конце сентября.

«Астероид был обнаружен только 1 августа этого года, около двух недель назад. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет», — сообщили в Лаборатории.

Астрономы подчеркнули, что вероятность столкновения астероида с Землей крайне мала. Несмотря на то, что он проходит в зоне гравитационного влияния планеты, изменить траекторию он может лишь в случае неожиданного столкновения с другим небесным телом. Последний известный удар метеорита сопоставимых размеров произошел около 50 тысяч лет назад и привел к образованию Аризонского кратера в США.

О приближении астероида 2025 PM предупредила и Лаборатория реактивного движения NASA, пишет Newsweek. Отмечается, что по размерам объект сопоставим с самолетом и пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии около 654 тысяч миль (более одного миллиона километров). В свою очередь, The Jerusalem Post сравнивает астероид с тремя тираннозаврами, каждый из которых мог весить до 15 тонн, однако уточняет, что точная масса небесного тела пока неизвестна.

NASA также отслеживает другой астероид — 2025 PR1 диаметром около 55 футов (примерно 16,7 метров), который пролетит мимо Земли в субботу на расстоянии 609 тысяч миль (980 тысяч километров).



